Paralizan ciertas vías principales en segunda noche de protestas

Decenas de manifestantes recorrieron las calles de Center City en Filadelfia la noche del jueves motivados por el caso de Breonna Taylor.

Esta fue la segunda jornada de protestas en las que los participantes alzaron su voz contra el racismo y el uso excesivo de la fuerza policial.

La protesta inició en partes de las calles Front y Market en el sector de Old City hasta llegar a partes de las Interestatales 95 y 676 paralizando los vehículos que por allí transitaban. Esto obligó a la movilización de decenas de uniformados para contrarrestar la situación.

La manifestación duró un par de horas y el recorrido incluyó partes de South Street, Broad Street y las calles circundantes. Justo en 13th Street pudieron verse camiones de la Policía transitar velozmente hacia la Alcaldía, entre ellos figuraron patrullas y autobuses, así como oficiales en bicicletas.

Los participantes llevaron a cabo su recorrido, en general, de forma pacífica, pero algunos quisieron alzarse e incluso tratar de bloquear la visibilidad del camarógrafo de TELEMUNDO 62. Nadie resultó herido y el hecho no llegó a mayores.

La mayoría de los protestantes cargaron pancartas con mensajes tales como "Black Lives Matter" y "Say her name". También recitaron cánticos relacionados a "sin justicia no habrá paz".

El evento fue uno de varios a nivel nacional por el descontento de las personas ante la falta de acusaciones en el caso de la joven Breonna Taylor fallecida a manos de la uniformada en Kentucky.