Parque acuático de AC obtiene exención de impuestos

Una agencia de Nueva Jersey aprobó una exención de impuestos de 20 años para construir un parque acuático cubierto de $100 millones durante todo el año junto al antiguo casino Showboat en Atlantic City.

La Autoridad de Desarrollo de Reinversión del Casino aprobó la designación del proyecto como un distrito minorista de entretenimiento, lo que le da derecho a un reembolso anual de hasta $2.5 millones en impuestos sobre las ventas generados por él durante 20 años. También habrá exenciones de impuestos sobre los materiales de construcción utilizados para el proyecto.

El desarrollador de Filadelfia, Bart Blatstein, propietario de Showboat, dijo que el parque acuático proporcionará entretenimiento familiar en una ciudad que gira principalmente en torno al juego.

"Los mejores días de Atlantic City están por delante", dijo Blatstein. “A veces leo la prensa y me rasco la cabeza hasta el punto de que se me queda calva. No creo que se den cuenta del potencial de Atlantic City".

El parque acuático se construirá en un terreno baldío junto al Showboat, que operó como casino hasta que su anterior propietario, Caesars Entertainment, lo cerró en 2014, convirtiéndose en uno de los cuatro casinos de Atlantic City que cerró ese año.

Se espera que se comience con la construcción a principios del próximo año.

Blatstein compró el Showboat en 2016 y lo reabrió como hotel sin apuestas. Pero en marzo de 2019 propuso volver a apostar. La Comisión de Control de Casinos del estado le dio la aprobación preliminar en ese momento para obtener una licencia de casino, y dijo que cree que el mercado puede manejar otro casino. Actualmente hay nueve casinos en Atlantic City.

Dijo después de la reunión del martes, "Estoy 100% concentrado en el parque acuático y otras comodidades", pero no abordaría directamente la cuestión de si todavía está tratando de regresar el juego al Showboat.

Pero los juegos de azar en los casinos eran lo más alejado de las mentes de los miembros de la junta de la agencia estatal durante la votación del martes. Un acuario y una noria gigante ya atraen a algunas familias, pero Atlantic City sigue estando mucho más orientada a los apostadores adultos.

“Este es un verdadero cambio de juego”, dijo el alcalde Marty Small. “Esto llevará a nuestra ciudad al siguiente nivel (y) nos brindará una atracción familiar muy necesaria. Si lo construyes, ellos vendrán."

La propuesta es la última de una serie de proyectos de parques acuáticos previstos para Atlantic City.

En abril de 2017, un grupo de inversión local liderado por el inversionista Ronald Young firmó un acuerdo para comprar el antiguo casino Atlantic Club, anunciando planes para un hotel familiar anclado en un parque acuático cubierto. Pero cuando se acabó la financiación, también se acabó el plan del parque acuático y el Atlantic Club volvió al mercado.

Young dijo que anteriormente había sido rechazado en su plan para un parque acuático en el antiguo sitio del aeropuerto de Bader Field.

En 2012, un grupo encabezado por el desarrollador Tom Sherwood propuso un hotel en forma de velero y un proyecto de parque acuático en el distrito de Marina, pero tampoco se construyó nunca.