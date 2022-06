Autoridades en la ciudad de Atlantic City, Nueva Jersey, combatieron un incendio que se desencadenó en un negocio la mañana del viernes.

Según el diario The Press of Atlantic City, el incendio de dos alarmas ocurrió en el malecón cerca de la avenida New York y fue puesto bajo control alrededor de las 10:30 a.m.

El siniestro destrozó una pequeña tienda cerca del museo "Ripley's Believe It or Not!" en el malecón aunque se desconoce cómo comenzó el siniestro, explicó el diario.