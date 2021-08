Cubrebocas en las escuelas: opinan los pediatras

La utilización de mascarillas en las escuelas este otoño es una de las medidas de seguridad más recomendadas por los expertos locales en medicina pediátrica para proteger a los estudiantes y maestros dentro de las aulas y en los autobuses escolares.

Las mascarillas que se usan cuando los estudiantes interactúan con sus compañeros de clase y otros en la escuela también protegerán a los miembros de la familia una vez que los jóvenes regresen a casa, dijeron dos pediatras.

Todos los adultos, y la mayor cantidad posible de estudiantes que tengan 12 años o más y, por lo tanto, sean elegibles para la vacuna COVID, deben vacunarse si van a estar en la escuela, dijeron los expertos.

"Mi argumento sería que (COVID) representa una amenaza significativa para los niños, principalmente los menores de 12 años, y la razón es obvia", dijo el Dr. Stephen Aronoff, presidente de Waldo E. Nelson y profesor de pediatría en la Escuela de Lewis Katz de Medicina en la Universidad de Temple, dijo. "Permanecerán sin vacunar hasta que las vacunas Pfizer y Moderna sean aprobadas por la FDA. Necesitará todo el distanciamiento social y el uso de máscaras, como lo necesitábamos durante el pico de la pandemia el año pasado. Y todos los adultos deben vacunarse".

Aronoff y otra autoridad líder en atención pediátrica, el Dr. Stephen Eppes, vicepresidente del Departamento de Pediatría y oficial asociado de prevención de infecciones en ChristianaCare en Delaware, creen que los jóvenes que regresan a las escuelas estarán entre los más susceptibles a las infecciones por coronavirus con el aumento de la variante Delta.

Las autoridades estatales de Nueva Jersey y Delaware ya han exigido que todos en todas las escuelas usen máscaras este próximo año, lo que tanto Aronoff como Eppes apoyan como un componente clave de una estrategia de prevención.

Los funcionarios de salud pública de Pensilvania aún tienen que exigir mascarillas para todos los estudiantes y empleados cuando comience el año escolar.

"Existe abundante evidencia de que las mascarillas funcionan, no solo para los niños sino para todos", dijo Eppes. "Las escuelas que usaron máscaras obtuvieron mejores resultados el año pasado que las escuelas que no usaron mascarillas. Este es un tema candente desde el punto de vista político, lo entiendo. No estoy seguro de lo que sucederá finalmente en Pensilvania. Pero creo que es una gran idea. No creo que sea mucho pedir. La gente habla sobre las libertades civiles y el derecho a elegir por sí mismos, pero no es mucho pedir".

Eppes dijo que se siente alentado por un estudio que salió esta semana de la Kaiser Family Foundation que encontró que el 63% de los padres encuestados en todo el país apoyan la utilización de mascarillas en las escuelas.

¿Cuándo podrán recibir la vacuna los niños menores de 12 años?

Pfizer y Moderna han estado probando sus vacunas para su uso en niños menores de 12 años desde marzo, y tanto Aronoff como Eppes dijeron que esperan la aprobación de la autorización de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para fines del otoño o principios del invierno.

Eso brindaría alivio a los padres que están preocupados por enviar a sus hijos no vacunados a la escuela en unas pocas semanas.

¿Deben los estudiantes usar mascarilla en los autobuses hacia y desde la escuela? ¿Deben los estudiantes usarlas durante las actividades extracurriculares?

La pregunta fundamental cuando se trata de enmascaramiento, dijo Aronoff, gira en torno al riesgo. Dijo que hay dos factores importantes que ayudan a determinar el riesgo: la tasa de positividad de la prueba y el recuento de casos.

También está el porcentaje de la población local que está vacunada, agregó Aronoff.

Todos esos indicadores para toda la región de Filadelfia, desde Delaware hasta el centro de Nueva Jersey y el sureste de Pensilvania hasta Lehigh Valley, muestran que los estudiantes deben usar máscaras una vez que se suben al autobús escolar por la mañana y hasta que se bajan del autobús escolar, dijeron Aronoff y Eppes.

¿Usar una máscara es malo para los estudiantes, mental o físicamente?

Ambos expertos dijeron que no hay evidencia de que el enmascaramiento sea perjudicial para los jóvenes, ni para nadie.

¿Son los jóvenes susceptibles a la variante delta?

En Texas, el Hospital de Niños de Houston se enfrenta a un aumento "alarmante" de casos de COVID entre los jóvenes. Brotes similares relacionados con la variante Delta más contagiosa están ocurriendo en Louisiana, Missouri y Florida.

La región de Filadelfia aún no ha experimentado un alto recuento de casos entre los niños, pero los expertos dicen que eso se debe a que las comunidades han sido diligentes en seguir las recomendaciones de los funcionarios de salud pública.

"Lo que está sucediendo en Texas y Luisiana y otras áreas es simplemente desgarrador", dijo Eppes. "Y es evitable y prevenible".