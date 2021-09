Pedirán vacunación o prueba negativa para entrar a Firefly

Los asistentes a un festival de música anual en Delaware deberán demostrar que están completamente vacunados o una prueba COVID-19 negativa.

El Festival de Música Firefly, que contará con las presentaciones principales de Billie Eilish, Lizzo, Tame Impala y The Killers, comenzará el jueves en The Woodlands of Dover International Speedway y se extenderá hasta el domingo.

El Delaware State News informó que los funcionarios de salud del estado esperan que las medidas de prevención implementadas eviten que el festival se convierta en un evento de gran difusión.

“Requerir vacunas o una prueba negativa es un gran primer paso. Fomentar el buen comportamiento como el distanciamiento, el enmascaramiento y el lavado de manos también tendrá un gran impacto", dijo el Dr. John Fink, vicepresidente de calidad y asuntos médicos de Bayhealth. “En última instancia, cada persona que asista deberá estar consciente y tomar buenas decisiones para garantizar su salud y seguridad".

El festival, que comenzó en 2012, fue cancelado el año pasado debido a la pandemia.

Las precauciones surgen cuando Delaware está experimentando un aumento en las tasas de casos de COVID-19 impulsado por la variante delta. El estado promedió 466.6 nuevos casos de COVID-19 por día durante la semana pasada.

Los asistentes deberán mostrar una tarjeta de vacunación o una prueba de COVID-19 negativa administrada por un centro de pruebas oficial no más de 72 horas antes de la entrada. No se aceptarán los resultados del kit de prueba en el hogar.

Los profesionales médicos también recomiendan llevar una máscara al festival, tanto para personas vacunadas como no vacunadas.