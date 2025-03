Pleito de madrugada entre hombre y mujer escala a cuchilladas

Un altercado verbal entre un hombre y una mujer que subió de tono terminó a cuchilladas, según la Policía de Filadelfia.

El hecho tuvo lugar en la cuadra 5700 de Grays Avenue a eso de las 2:23 a.m. del 19 de marzo 2025.

La víctima, un hombre, de 26 años, sostuvo una herida de arma punzante en el hombro izquierdo. Fue transportado al Hospital of the University of Pennsylvania en vehículo privado e ingresado en condición estable.

La mujer fue detenida por las autoridades y se recuperó el arma utilizada en el ataque.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

La investigación sigue en curso.

Pulsa aquí para el ataque con arma punzante más reciente en Filadelfia.