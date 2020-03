Penn Medicine apresura apertura de instalación ante brote de contagios

Penn Medicine abrirá parte de una nueva torre de hospital en University City, en un esfuerzo por ayudar con el aumento de pacientes con coronavirus.

La instalación sumaría 119 camas de hospital al otro lado de la calle del Hospital of the University of Pennsylvania, confirmó un vocero de Penn Medicine.

“Se está trabajando las 24 horas para completar este proyecto a un ritmo increíble. Se espera que estas salas estén listas a mediados de abril, 15 meses antes de la apertura prevista de las instalaciones", dijo el portavoz en un comunicado.

Añadió que Penn Medicine ha estado "trabajando estrechamente" con la oficina del gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, y la Philadelphia Building and Construction Trades Council para acelerar la construcción y garantizar la seguridad de los trabajadores.

A principios de semana, Wolf ordenó el cierre de todos los "negocios no esenciales" en todo el estado, incluidas las empresas de construcción.

Sin embargo, los funcionarios de Filadelfia poco después dijeron que trabajarían con el gobernador para continuar la construcción, al menos temporalmente, haciendo referencia a su deseo de continuar construyendo en un hospital de la ciudad.

Penn Medicine planeaba terminar la construcción del lugar, llamado "The Pavilion", para 2021, pero el brote actual de coronavirus parece haber acelerado el ritmo.

El comisionado de salud de Filadelfia, el Dr. Thomas Farley, había advertido en repetidas ocasiones sobre el peligro de que el sistema de salud de la ciudad colapse a causa de la gran cantidad de pacientes con coronavirus. Farley, al igual que otros profesionales de la salud en todo el país, ha instado a los pacientes infectados a contactar a sus proveedores de atención primaria antes de buscar atención hospitalaria y tratar de superar la enfermedad en el hogar a menos que sufran síntomas graves.

En Filadelfia, al menos 96 personas habían sido infectadas por el virus hasta el domingo por la tarde. En todo Pensilvania, hubo al menos 479 casos confirmados y dos muertes.

Los números, que los funcionarios advierten que continuarán aumentando, también llevaron a Wolf a emitir exenciones de emergencia para que los hospitales de todo el estado puedan agregar camas de hospital a medida que se enfrentan el aumento de pacientes con COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.