Pennsylvania Turnpike pierde millones en peajes

Más de $104 millones en peajes del Pennsylvania Turnpike no se cobraron el año pasado cuando la agencia se convirtió por completo al peaje totalmente electrónico, y los millones de automovilistas que no usan E-ZPass tienen una probabilidad de casi uno en dos de viajar sin pagar bajo el "peaje por matrícula” (toll-by-plate), el sistema de cámara para matrículas.

Un informe interno de la autopista de peaje emitido en julio y obtenido por The Associated Press a través de una solicitud de la Ley de Derecho a la Información mostró que casi 11 millones de un total de aproximadamente 170 millones de viajes en la autopista de peaje no generaron ingresos para la agencia en el año que terminó el 31 de mayo.

“Nos tomamos este tema muy en serio. Es un gran número, no hay duda", dijo el director ejecutivo del peaje, Mark Compton. "Pero nosotros, como organización, no dejaremos piedra sin remover en la búsqueda de esa fuga".

La “fuga” de ingresos por peajes, un eufemismo de la industria para los peajes no cobrados, se ha convertido en el foco de las agencias de peajes en todo el país a medida que continúa extendiéndose el uso de E-ZPass y cámaras para matrículas.

Es un problema particular para la autopista de peaje Pennsylvania Turnpike, donde más de la mitad de sus ingresos totales se destina a pagar los costos de los préstamos y los peajes se han más que cuadriplicado en 12 años para la minoría de conductores que no tienen EZ Pass para pagar.

La autopista de peaje, promocionada como la primera superautopista del país cuando se inauguró un segmento en su mayoría de cuatro carriles en 1940, es una parte clave del sistema de carreteras interestatales. La autopista de peaje recorre más de 500 millas, incluidas varias secciones que se conectan con un eje principal que une las regiones de Filadelfia y Pittsburgh.

El año pasado, no se pudieron identificar las placas en 1.8 millones de viajes en Pennsylvania Turnpike, las facturas no se pudieron entregar en poco más de un millón de casos y las agencias de vehículos motorizados no proporcionaron las direcciones de los propietarios de los vehículos más de 1.5 millones de veces. Se marcaron 6.7 millones de transacciones adicionales como "no pagadas".

"Estoy un poco sorprendida por eso", dijo Rebecca Oyler de la Asociación de Camiones de Motor de Pensilvania, en representación de los camioneros, que en su mayoría usan E-ZPass. “Si lo piensas, controlan al conductor. En teoría, podrían evitar que el conductor salga antes de pagar".

Después de que los peajes y tarifas no se cobran durante aproximadamente tres años, la autopista de peaje los cancela.

El presidente de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Stan Saylor, un republicano del condado de York, dijo que la hemorragia de ingresos ha sido una de sus preocupaciones durante años y cree que las nuevas cifras muestran la necesidad de actuar. Dijo que la Legislatura debería hacer más para presionar a la agencia para que lo arregle y que el dinero podría financiar mucho trabajo.

"Ese tipo de pérdida es asombrosa", dijo Saylor. "Lo siento, cuando tienes una deuda y los peajes son tan altos como en la autopista de peaje de Pennsylvania, entonces necesitas ser más eficiente".

Hay varias razones por las que las agencias estatales de peaje experimentan pérdidas de ingresos, dijo Mark Muriello de la Asociación Internacional de Puentes, Peajes y Túneles, un grupo comercial.

Puede ser el resultado de un equipo defectuoso, como una batería muerta en un E-ZPass; por la falla de los sistemas de cámaras para capturar correctamente un número de placa; o por la incapacidad de perseguir a los conductores de otros estados, dijo.

El extenso sistema de 552 millas de la autopista de peaje tuvo 169 millones de transacciones el año pasado, y la mayor parte, alrededor de 145 millones, pasó por E-ZPass. El sistema E-ZPass ayudó a la autopista de peaje a cobrar peajes en aproximadamente el 93% de todos los viajes.

El sistema ‘Toll-by-plate’ tuvo éxito 13.3 millones de veces el año pasado, generando más de $127 millones en tarifas. Los conductores respetuosos de la ley han visto que los costos en efectivo o de peaje por matrícula para un viaje en la autopista de peaje entre estados suben de alrededor de $28 en 2009 a $95 este año. E-ZPass es mucho más barato, actualmente $47 para un viaje entre estados.

Después de una decisión impulsada por la pandemia de despedir a cientos de cobradores de peajes y auditores el año pasado y poner fin a los cobros en efectivo, la autopista de peaje emitió un aumento de tarifas del 45% este año para los conductores que no tienen E-ZPass y, en cambio, deben ser facturados.

En lugar de los cobradores de peaje, hay cámaras de matrículas y empleados de contratistas que tienen que examinar fotos de vehículos cuando el sistema no ha generado automáticamente el nombre y la dirección del propietario para que se envíe una factura en papel.

El informe de julio de la autopista de peaje dijo que en casi la mitad de los casos en los que las imágenes de la cámara de la placa de matrícula no se podían utilizar, la razón era que la placa no estaba en el marco de la foto. Los ejemplos proporcionados en el informe incluyen la falta de placas frontales, que no se emiten en Pensilvania.

Aproximadamente el 41% de las fallas de imagen se atribuyeron a una obstrucción, como un portabicicletas. En aproximadamente el 1.1% de las imágenes anuladas manualmente, el problema se atribuyó a la obstrucción intencional de la matrícula.

La Asociación Internacional de Puentes, Peajes y Túneles, al establecer un grupo de trabajo sobre el tema a principios de este año, dijo que la pérdida de ingresos puede deberse a problemas con la cámara, fallas del equipo, información poco confiable de las agencias estatales de vehículos motorizados, prácticas de cobro ineficientes y "comportamiento del cliente".

Los evasores de peajes en todo el país han sido creativos, utilizando grasa para ocultar los números de placa e instalando dispositivos que se despliegan para cubrir las placas cuando los conductores pasan por las cámaras de placas. Las condiciones climáticas y el mal funcionamiento de la cámara también pueden hacer que las placas sean imposibles de leer.

Según una ley estatal de 2017, la Comisión de Pennsylvania Turnpike ha pasado por PennDOT para suspender los registros de vehículos de Pensilvania y, como resultado, alrededor de 10,000 están actualmente suspendidos. Esos conductores tenían seis o más infracciones de peaje no pagadas, o al menos $500 en infracciones de peaje, o incumplieron un plan de pago por peajes o tarifas de autopista no pagadas.

Los conductores de otros estados son un problema particular. La autopista de peaje obtiene direcciones de registro de vehículos de otros 49 estados, solo Iowa no las proporciona, pero hasta ahora no tiene acuerdos vigentes que les permitan suspender registros de otros estados por facturas de peaje impagas.

Pennsylvania Turnpike está finalizando un acuerdo de este tipo con Delaware y está en conversaciones con Nueva York.

La secretaria de Transporte del estado, Yassmin Gramian, quien preside la junta de la autopista de peaje, dijo que las tasas generales de cobro de peajes del estado son consistentes con las de otros estados y ligeramente mejores que el promedio nacional.

Los partidarios del peaje totalmente electrónico dicen que mejora el flujo de tráfico, frena la contaminación y requiere menos mantenimiento que las cabinas de peaje con personal que aceptan efectivo. Los despidos de 2020 redujeron la fuerza laboral de la autopista de peaje de casi 1,900 a más de 1,300 en la actualidad. Los ingresos totales por peajes fueron de aproximadamente $1.3 mil millones el año pasado, y E-ZPass representó más de mil millones.

Pennsylvania Turnpike aprobó un contrato de $45 millones en 2014 para desarrollar e implementar el peaje totalmente electrónico, y actualmente le paga al proveedor TransCore alrededor de $10 millones anuales para operar el sistema de peaje por placa.

También está gastando $129 millones para reubicar los puntos de peaje en pórticos en la interestatal en lugar de las instalaciones físicas que actualmente se encuentran en los intercambiadores, un proyecto que actualmente se está diseñando y diseñando.