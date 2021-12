Permanece mandato de mascarillas en las escuelas

Una orden que requiere la utilización de mascarillas dentro de las escuelas de Kínder a grado 12 y las instalaciones de cuidado infantil de Pensilvania permanecerá en vigor mientras la Corte Suprema del estado considera la apelación del gobernador de una demanda que anuló el mandato, dictaminó el martes el tribunal superior.

En una decisión de 5-1, los magistrados suspendieron una orden de un tribunal inferior que decía que el mandato de la máscara no permanecería mientras continuaba el litigio. Si los jueces no hubieran actuado, el mandato de las mascarillas habría terminado el sábado.

El tribunal superior dijo que su decisión no fue la última palabra y que podría reconsiderarse después de que escuche el argumento oral en el caso la próxima semana. Uno de los dos republicanos de la corte, el juez Sallie Mundy, discrepó, mientras que el otro, el juez Thomas Saylor, no participó.

En un fallo de 4-1 del 10 de noviembre, la Corte de Pensilvania se puso del lado de un líder republicano del Senado estatal y otros que demandaron por la orden de enmascaramiento del secretario de salud interino del estado, que entró en vigencia a principios de septiembre en medio de crecientes casos de coronavirus y preocupaciones sobre el aumento de la variante delta.

La mayoría de la Corte de Pensilvania dijo que la secretaria de Salud en funciones, Alison Beam, carecía de autoridad para exigir máscaras, que no cumplía con las leyes estatales sobre la revisión y aprobación de regulaciones, y que el mandato se adoptó sin una emergencia por desastre existente declarada por el gobernador.

La mayoría en el tribunal inferior dijo que la ley de control de enfermedades del estado no otorga a los secretarios de salud “la autoridad general para crear nuevas reglas y regulaciones de la nada, siempre que estén relacionadas de alguna manera con el control de enfermedades o se puedan caracterizar como medidas de control de enfermedades".

En octubre, los republicanos de la Cámara de Representantes solicitaron una declaración del oscuro Comité Conjunto de Documentos de que la orden de Beam tenía que ser promulgada como un reglamento, pero fue rechazada, 7-4.

“Agradezco que la corte programe los argumentos orales a principios de diciembre para que podamos resolver este caso lo más rápido posible. Esperamos poder argumentar que los padres deben tener el poder de hacer lo mejor para sus hijos”, dijo el presidente pro tempore del Senado, Jake Corman, quien presentó una demanda para impugnar el mandato de las máscaras.

El gobernador demócrata Tom Wolf anunció a principios de este mes que tiene la intención de devolver la autoridad sobre las decisiones de enmascaramiento a los distritos escolares locales en enero, pero seguirá exigiendo máscaras en los centros de cuidado infantil y los programas de aprendizaje temprano.

El martes temprano, Wolf sugirió que no está considerando medidas de contención adicionales ya que la variante omicron del coronavirus se propaga al extranjero. Wolf dijo que no hay motivo de pánico, y señaló que no se han descubierto casos de la variante omicron en los Estados Unidos.

"En Pensilvania y en todo el país, la vacuna sigue siendo nuestra estrategia”, dijo Wolf en la radio KDKA-AM en Pittsburgh. “Ponte la vacuna. Esa es nuestra estrategia y parece estar funcionando”.

Las infecciones, las hospitalizaciones y los casos de unidades de cuidados intensivos están aumentando en Pensilvania y muchos otros estados. Cerca de 3,600 pacientes están hospitalizados con COVID-19 en Pensilvania, según cifras del Departamento de Salud.

Wolf llamó a eso "muy pocos" y dijo que no "ve ninguna necesidad de que Pensilvania haga algo draconiano en este momento", como limitar las cirugías electivas para despejar el espacio del hospital.

Más de 33,000 personas en Pensilvania han muerto por COVID-19, según datos del Departamento de Salud.