¿Perro o coyote? animal “extraviado” genera controversia

Luego de que el Centro de Cuidado de Vida Silvestre en Pensilvania publicó una foto de un supuesto perro extraviado, muchos en las redes sociales se preguntaron, si este era un perro o un coyote.

Y es que según las imágenes difundidas en Facebook por el Centro de Cuidado de Vida Silvestre de Pensilvania, el curioso canino, llamado "Paddy", fue hallado comiendo desperdicios en un parque nacional de Centre County.

Según el Centro, el equipo de control animal pudo atrapar al animal con facilidad, lo que generó varias preguntas de los seguidores sobre su origen debido a lo dócil que se notaba.

"No le tenía miedo a los humanos, pero tampoco era cariñosa", escribió el centro en su página de internet. "Nuestros amigos de Pets Come First en Center Hall pensaron que era un cachorro callejero y estaban tratando de atraparla para que pudieran ayudarla", sostuvieron.

Pero tras una alta lista de interrogantes, y con la ayuda de equipos de identificación animal, el centro logró recopilar muestras de ADN de Paddy y tras un análisis, se confirmó el miércoles que el canino era en realidad un coyote salvaje.

Pese a los resultados, estudios apuntan a que es común que la gente en Pensilvania y Nueva York confundan a los coyote locales como perros o mezcla de ambos, pues sus características son muy similares.

Si bien, un coyote común es generalmente pequeño, los coyotes del área de Pensilvania han conseguido un tamaño superior a sus compatriotas sureños debido a cruces con lobos del norte.

Es por eso que es común ver un coyote en Pensilvania con un peso de 45 a 55 libras mientras que un coyote en el sur de EEUU, generalmente pesa entre 20 y 25 libras.

Así que, si la próxima vez, ves un zorro que parece ser un perro por la calle, lo mejor es no acercarse a él y llamar a control animal.