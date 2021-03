Pesadilla en la frontera norte de México: mujeres migrantes rompen en llanto desesperado

MÉXICO - "Nos dijeron que no nos permitían el paso y nos regresaron, no sé qué voy a hacer", dijo una mujer migrante que no pudo mantenerse de pie invadida por la desesperación e incertudumbre.

En el suelo, aferrado a ella, su pequeño hijo trataba de consolarla, aunque ella aseguraba que luego de que no le permitieron la entrada a Estados Unidos su vida estaba terminada.

“No nos dejaron hablar, me dijeron que ahorita no estaban permitiendo el paso y nos sacaron", dijo.

En la linea de Ciudad Juárez donde termina México e inicia el sueño de miles de migrantes, la escena se repite una y otra vez.

Apenas amanecía este viernes cuando Lorenza de la Cruz también se desplomó en el suelo. Entre los escombros y la basura de la oficina de Migración, lloró porque los 25 días de viaje y los mas de $500 que gastó para llegar aquí, no sirvieron de nada.

"Nos deportaron por salir adelante, por salir adelante nos echaron para atrás", consideró De la Cruz.

La joven mujer y su bebita salieron de Guatemala obligadas por la necesidad.

"Me vine para acá para buscar una vida, porque no tienen papá mis niños, los quería sacar adelante y no se puede", dice De la Cruz.

Pero al llegar el momento de solicitar el refugio ante las autoridades estadounidenses, sus ilusiones como las de otros, se quebraron y las obligaron a volver a la nación tricolor.

Una gran cantidad de los migrantes que enfrentan esa situación deciden pedir asilo en México, tan solo en el primer bimestre de este año se calcula que más de 13,500 personas han realizado este trámite.

Esta cifra es la más alta registrada en los últimos 10 años y se espera que siga creciendo, a pesar de que esta semana el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reforzó la vigilancia en la frontera sur para evitar el acceso de forma ilegal.