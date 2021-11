Pesadilla en la primera cita: empujan a la dama y balean al sujeto

Un sujeto fue baleado por tres enmascarados en Filadelfia y la chica que lo acompañaba, en la primera cita romántica de ambos, fue empujada.

El hecho tuvo lugar entre las calles Front y South en el vecindario de Society Hill, según la Policía.

Se informó que la pareja no reside en la ciudad del Amor Fraternal, pero acudió a la misma para tener su primera cita.

A eso de las 11:30 p.m. del lunes y la víctima estaba cerca de un vehículo estacionado en Front Street, cerca de South Street, hablando con la mujer, cuando tres sujetos se acercaron, sacaron a la dama del camino con un empujón, y al tipo lo balearon, según el jefe de inspectores, Scott Small.

Según las autoridades, los pistoleros hicieron dos detonaciones, que alcanzaron al hombr, de 30 años, en el pecho.

"No hubo robo, no hubo discusión, no tomaron nada, no pidieron nada, estos tres hombres caminaron directamente hacia esta víctima, mientras estaba sentado en el asiento del pasajero, y dispararon a dos disparos a quemarropa", dijo Small.

El hombre fue trasladado de urgencia al hospital donde fue atendido por dos heridas de bala en el pecho.

Los hombres enmascarados salieron corriendo, se subieron a lo que se cree que es un Acura blanco y se alejaron, dijo la Policía.

Hasta el momento, las autoridades no cuentan con un motivo ni una descripción de los sospechosos. Esperaban que el video de vigilancia en el área los ayudara.