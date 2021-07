Pesca comercial recibiría subsidios por pérdidas ante la energía eólica marina

Nueve estados a lo largo de la costa este que son pioneros en los parques eólicos marinos estadounidenses están en conversaciones con el gobierno federal sobre formas de mitigar las pérdidas de ingresos para la pesca comercial una vez que se construyan las granjas.

Las industrias de pesca comercial en el Atlántico Medio se han opuesto durante mucho tiempo a los parques eólicos marinos, que los estados costeros y la administración de Biden están impulsando como un componente necesario de una red eléctrica más ecológica. Los intereses pesqueros, que argumentan que los parques eólicos interferirán con sus operaciones, son vistos como el último gran obstáculo para cientos de turbinas eólicas en el océano desde Carolina del Norte hasta Massachusetts.

Las pesquerías comerciales dicen que los parques eólicos, que se extenderían a lo largo de cientos de millas náuticas, podrían desplazar a la vida silvestre y acortar la cantidad de tiempo dedicado a la pesca en el mar.

Los nueve estados propusieron inicialmente proporcionar algún tipo de subsidio a la pesca comercial en una carta del 4 de junio al presidente Joe Biden. Reuters informó por primera vez el miércoles que han comenzado las conversaciones entre el gobierno federal y los estados sobre cómo compensar las pérdidas de ingresos por pesca.

El Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey confirmó en un comunicado que esas conversaciones están en marcha.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Sobre la base de la solicitud realizada en la carta del gobernador de varios estados (4 de junio), el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey ha mantenido conversaciones preliminares con sus homólogos en otros estados signatarios sobre la participación del gobierno federal para promover un marco de mitigación equitativo para los posibles impactos en la industria pesquera comercial de proyectos eólicos marinos", dijo el comunicado del DEP. "Aunque se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, el NJDEP anticipa que se compartirán más en los próximos meses".

No está claro cómo se compensaría la pesca y quién lo haría. Pero un portavoz de Ørsted, que está desarrollando algunos de los parques eólicos marinos del Atlántico Medio, dijo en un comunicado que la compañía da la bienvenida a "una metodología regional más predecible que podría ayudar a evitar y minimizar el impacto potencial".

"Mientras que en sus primeras etapas, un marco de mitigación más programático y transparente podría brindar mayor certeza a todas las partes potencialmente afectadas a medida que Estados Unidos persigue su estrategia de energía limpia", dijo el comunicado de la compañía. "Esperamos asociarnos con los legisladores y las partes interesadas para ayudar a promover esta iniciativa que puede ayudar a habilitar el tipo de desarrollo de energía renovable sostenible que es parte de la visión de Orsted".

Un portavoz de la Oficina de Gestión de Energía Oceánica de Estados Unidos, que supervisa los permisos federales para parques eólicos, no respondió a una solicitud de comentarios.

Con o sin subsidios a la pesca comercial, el desarrollo de la energía eólica marina conllevará un aumento de los costos para los clientes de electricidad, al menos en los primeros años del nuevo suministro de energía. En Nueva Jersey, se espera que el contribuyente residencial promedio pague más de $5 por mes por tres granjas aprobadas por la Junta de Servicios Públicos del estado. Se espera que se aprueben al menos tres fincas más en los próximos seis años.

Los expertos en energía, sin embargo, anticipan que los costos disminuirán a medida que la industria se construya en los Estados Unidos y los primeros parques eólicos se construyan en el Atlántico Medio.

El presidente de New Jersey BPU, Joseph Fiordaliso, dijo en una entrevista el mes pasado que la energía renovable es más cara, pero que podría no ser el caso a largo plazo.

"La energía limpia es cara, sin duda alguna. Pero hay que hacer algo al respecto", dijo Fiordaliso, refiriéndose al cambio climático. "Esto podría conducir a un auge económico. Nueva Jersey tiene el potencial de ser una cadena de suministro para toda la costa este".

Añadió: "Estoy contento con esos precios en este momento, pero anticipo que esos precios disminuirán" a medida que la industria se construye tanto con mejor tecnología como con cadenas de suministro locales.

Las turbinas eólicas marinas continúan creciendo cada vez más a medida que los científicos y las empresas detrás de los proyectos dicen que la tecnología está demostrando que más grande significa más eficiente. Una turbina de 12 megavatios, la más grande actualmente en el mercado y planificada para algunos desarrollos estadounidenses futuros, puede alimentar una vivienda unifamiliar durante dos días con una sola rotación de sus palas.

Hasta 17 proyectos actualmente propuestos o en consideración frente a la costa este requieren más de 1,500 turbinas del tamaño de la Torre Eiffel.

Los defensores de los parques eólicos marinos dicen que son necesarios para reemplazar las fuentes de energía más sucias como el carbón y el gas, pero los pescadores comerciales en Nueva Jersey, Nueva Inglaterra y otros lugares dicen que miles de turbinas en el Atlántico Medio amenazan su sustento.

Tampoco está claro hasta qué punto miles de turbinas tendrían en el proceso de estratificación de la "Piscina Fría" del Atlántico Medio, un proceso natural que afecta las temperaturas del océano y la vida silvestre.

Atlantic Shores anunció esta semana que financiará un estudio de $500,000 sobre cómo los parques eólicos marinos y el cambio climático afectarán a las almejas en el Atlántico Medio. La industria de la almeja es una de las pesquerías más valiosas de Nueva Jersey, y los estudios han demostrado que las dos áreas de arrendamiento principales frente a la costa del Estado Jardín a menudo son capturadas por botes de almejas.

"Las almejas son irregulares. Puede remolcar dos o tres millas y no atrapar nada, luego golpear un gran parche de dos a tres millas de largo, 100-200 pies de ancho, y si se queda en ese parche, puede cosechar". dijo Tom Dameron, ex capitán de pesca y gerente de flota de Surfside Foods en Port Norris, Nueva Jersey. "Pero si tiene un cable que atraviesa ese parche, ese parche ya no es viable".

Proporcionó dos informes emitidos a fines del año pasado que analizan el uso de las aguas oceánicas de la pesca de almejas frente a Nueva Jersey, donde ahora se planean parques eólicos. Muestran una superposición de la pesca de almejas en los últimos años con la futura colocación de turbinas.

Surfside, que es una de las compañías de almejas más grandes del Atlántico Medio, opera con márgenes estrechos para quahog y almejas oceánicas, dijo Dameron, y señaló que los grandes parques eólicos podrían significar rutas más largas hacia y desde los lugares de pesca que aumentan los costos de combustible y la cantidad de tiempo de dragado de almejas.

"Las almejas están vivas cuando las capturamos y deben procesarse en un cierto período de tiempo", dijo Dameron. "Para intentar pescar en un área de turbinas eólicas y pescar al 50% de su capacidad, no te quedas ahí el doble de tiempo. Así que estás llegando con la mitad y la economía es muy difícil".