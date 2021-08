Pestilencia en vecindario por fábrica de golosinas para perros

Los propietarios de viviendas en la ciudad de Neptune se quejan del olor que proviene de una planta de fabricación de golosinas para perros, que vende sus productos bajo la marca Nylabone.

"Es nauseabundo. Dolores de cabeza instantáneos hasta sentir náuseas", dijo Linda Williamson, que vive cerca de la planta. Otro vecino comparó el olor con "comida para perros podrida", ninguno de los cuales son aromas acogedores para un vecindario de la costa de Nueva Jersey.

La planta está inmediatamente adyacente al vecindario, y ambas han estado en Neptune City durante años, aunque la fabricación real de golosinas para perros se consolidó en el sitio no hace mucho. Fue entonces cuando los vecinos dijeron que el peor de los olores comenzaba a fluir hacia ellos.

"¿Seremos capaces de resolverlo al 100 por ciento? No, y nunca prometí el 100 por ciento… el 100 por ciento no es alcanzable de manera realista, así que no prometo algo que no se pueda lograr", dijo el presidente de Nylabone, Glen Axelrod. Pero sí dijo que la compañía ha gastado más de dos millones en reducción de olores, filtros de carbón y otras mejoras similares en los últimos dos años.

Axelrod también dijo que lo que la gente está oliendo no es tóxico y es simplemente el proceso de hacer golosinas para perros.

"Es básicamente el producto comestible que hacemos aquí. Si fuera una panadería, estarías oliendo comida horneada; si fuéramos un asador, estarías oliendo bistec", dijo.

Los vecinos dijeron que hay problemas sobre si la fabricación está permitida en el lugar según las leyes de zonificación, pero Axelrod le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que el sitio dejó de utilizarse sin confirmar hace años.

El debate sobre qué tan mal huele a los residentes se ha prolongado, un tema frecuente en las reuniones del consejo donde el alcalde citó a uno de sus inspectores que ha revisado la planta hace solo un par de semanas.

"Incluso dijo que odia hacerlo porque huele igual que el lugar cuando sale", dijo el alcalde.

A pesar de todos los esfuerzos de la planta por ser un buen vecino, desde pintar un mural en la pared hasta plantar árboles a lo largo de las calles residenciales adyacentes, los vecinos todavía se quejan.

"Ahora quien planea una fiesta o algo en su patio trasero, tiene que tomarlo del exterior y hacerlo en el interior. No puede disfrutar de su propio patio en este hermoso vecindario", dijo Linda Colucci.

Si bien no está claro qué acciones legales pueden tomar los residentes, sí dijeron que estaban hablando con un abogado sobre cómo pueden proceder. Axelrod dijo que la compañía continuará buscando soluciones para esos olores que aún se escapan a medida que crean nuevos sabores para Fido.