Pica y se extiende problema con las cancelaciones de Spirit

Los retrasos y cancelaciones en la aerolínea Spirit siguen en boca de todos porque el problema está latente al menos desde el Aeropuerto Internacional de Filadelfia.

Así lo confirmó la pasajera Elizabeth Andino a quien le han pospuesto el traslado en tres ocasiones. “Nuestras vacaciones han sido cortadas de raíz”. Ella viaja con nueve personas, incluyendo niños, y trata de llegar a Puerto Rico desde el pasado sábado 31 de julio 2021.

El miércoles se pospusieron 49% de los viajes a nivel nacional, el martes un 61% y entre lunes y domingo un 30%.

“Mi viaje estaba para las 6:10 p.m. y esta madrugada me enviaron un email para cancelarme el vuelo. El lunes yo llamé y me dijeron que supuestamente el vuelo estaba activo y no iba a ser cancelado”, destacó teresa López, otra pasajera afectada con la situación.

El cuento se repite una y otra vez. “Me dijeron que lo hacían para esta madrugada y esta madrugada también lo cancelaron”, relató otra viajera, Cynthia Matute.

En la última declaración que obtuvimos de la aerolínea establece que reanudarán operaciones regulares el jueves cinco de agosto 2021 descartando rumores de huelga de empleados y falta de personal. “He tratado de llamar y me mandan a un número de ‘boost mobile’ que nadie contesta”, expresó teresa López.

En el Aeropuerto de Filadelfia los trabajadores de Spirit brillan por su ausencia desde la cancelación de vuelos desde el sábado pasado.

La queja de los pasajeros, en tono frustrante, es que no encuentran cómo completar su trayecto o llegar a su destino, porque no saben si les reembolsarán el dinero, el pasaje o cuál será el siguiente paso.

“Estamos pagando una casa por una semana de hasta tres mil dólares y alquilado una van de dos mil dólares”, apuntó Jefferson Rodríguez tras los gastos adicionales al no poder salir de Filadelfia. “Que la gente de la compañía dé la cara, que se pongan los pantalones hermano”.

Lo cierto es que el que tiene los fondos optó por un tiquete en otra aerolínea, pero los que no pueden les toca esperar.

