Pican y se extienden ataques al fiscal de distrito por la crisis de violencia armada

Charles Ramsey, el ex agente de la Policía de Filadelfia que supervisó la disminución en asesinatos durante su mandato de ocho años, dijo que sus oficiales se esforzaron por identificar y luego perseguir a las personas responsables de gran parte de la violencia con armas de fuego.

Esa es la forma más efectiva, dijo, de detener el aumento de tiroteos y homicidios, que en los últimos dos años se han elevado a los niveles más altos en la larga historia de Filadelfia.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"¿Quiénes son estas personas que cometen delitos violentos? No creo en los puntos calientes. Creo en las personas calientes. ¿Y quiénes son?”, dijo Ramsey a nuestra cadena hermana NBC10 durante una entrevista, luego de un discurso que pronunció en la Urban League en Center City el miércoles. "Y una vez que sabes quiénes son, construyes un caso y los sacas de las calles. Y hay que sacarlos de la calle".

Dijo que eso requiere un esfuerzo concertado y cooperativo por parte de los principales funcionarios electos y fiscales de Filadelfia.

"Comienza con los funcionarios electos y otros jefes de agencias, todos reunidos y teniendo una conversación real, y dejar de señalar con el dedo", dijo Ramsey.

Su consejo llega dos días después de que el fiscal de distrito Larry Krasner dijera en su informe semanal sobre delitos que Filadelfia no se encuentra en medio de una crisis delictiva, sino más bien de una crisis de delitos con armas de fuego.

Los comentarios de Krasner generaron críticas de algunos líderes comunitarios, incluido el ex alcalde Michael Nutter, quien contrató a Ramsey en 2008 cuando se convirtió en alcalde. Nutter y Ramsey sirvieron juntos los ocho años de los dos mandatos de Nutter y marcaron el comienzo de una nueva era de bajos totales anuales de homicidios.

En 2013 y 2014 combinados, hubo menos asesinatos que los 521 que han ocurrido hasta ahora en 2021.

Los delitos relacionados con armas aumentaron en 2021, pero los delitos violentos en general disminuyeron más de un tres por ciento año tras año, según las estadísticas de la Policía de Filadelfia hasta el seis de diciembre. Los delitos contra la propiedad aumentaron un 5,5%, según muestran las estadísticas.

"Creo que es importante, ya que informamos sobre lo que es una verdadera crisis en lo que respecta a la violencia con armas de fuego en los Estados Unidos y también en Filadelfia, creo que es importante que no dejemos que esto se vuelva blando y se desangre en la noción de que hay algunos una especie de gran aumento en el crimen. No lo hay", dijo Krasner el lunes. "No hay un gran aumento en el crimen. Eso no es cierto. Tampoco hay un gran aumento en el crimen violento [en general]. Ninguna de estas cosas es cierta".

Ramsey, que todavía vive en Filadelfia, dijo que el departamento de la Policía logró reducir la tasa de homicidios durante su mandato porque identificaron a las personas que portaban armas ilegalmente y luego trabajaron con la oficina del fiscal de distrito para encarcelar a esas personas.

"Los atrapan con armas ilegales o lo que sea, necesitan estar en la cárcel. Ya sabes, es abrazarlos o dejarlos salir temprano o la detención domiciliaria, esas cosas no funcionan con cierto grupo de personas", dijo. "Sepa quién es ese grupo y necesitan ser encarcelados".