Plasman en documental la labor de líder comunitaria

La gran labor y entrega de la líder comunitaria Rosalind Pichardo es reconocida en un documental llamado ‘Hello Sunshine’, elaborado por el director y productor Joe Quint.

“Es difícil hacer este trabajo, pero alguien necesita hacerlo”, dijo Pichardo, cuyo trabajo es intervenir en la reducción del número de muertes por sobredosis. “Me alegro que la persona que vea el documental sabe que yo estoy tratando de ayudar a la gente y enseñar cariño a toda la gente que está sufriendo”.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Rosalind Pichardo empezó su labor comunitario en el 2012. Hasta el día de hoy lleva más de 600 intervenciones evitando muertes por sobredosis.



“Algunas veces es difícil ayudar a las personas que tienen problemas con las drogas, es triste porque a veces las personas no viven, ‘maybe a year’ (quizás un año). Algunas veces se mueren, pero los padres hablan conmigo y dicen que las últimas horas que estuvieron aquí, yo traté de ayudarlo”.



La labor de Pichardo inició tras la muerte de su hermano quien fue víctima de violencia en las calles de Filadelfia. Desde ese entonces, empezó a ayudar a las personas que tenían problemas de dependencia de opioides y alimentaba a los necesitados entregando comida en su auto. Más tarde, aprendió primeros auxilios y a utilizar el medicamento narcan, que es usado en emergencias para evitar sobredosis.



Actualmente, Pichardo ofrece sus servicios a la comunidad de Kensington de lunes a sábado, periodo en el que se sirven 650 platos de comida, se regala ropa y productos básicos, y se atienden a personas que están en riesgo de sobredosis por uso de opioides.



“Yo era víctima de violencia también. Murieron mi hermano, mi novio, yo sé que es difícil el dolor, pero sé también que la persona necesita amor y cariño”, relató.



Al llegar la pandemia la misión se complicó y en varias ocasiones ha tenido que arriesgar su salud por regalar una oportunidad de vida a un ser humano. Relató que se contagió varias veces mientras ayudaba a personas que estaban muriendo de sobredodosis, ya que, en este tipo de trabajo, no se pueden mantener los seis pies de distancia.



“Darle a la persona respiración, si se están muriendo, so no tenemos este espacio para no contagiarnos de covid”, apuntó.



Pichardo es líder comunitaria y también es madre de dos jóvenes quienes sirven de motor para darle fuerza en sus acciones que se convierten en anécdotas inolvidables.



“Estaba en una calle en Kensington y vi a un muchacho que tenía la edad como mi hijo. Se estaba muriendo, tenía una ID de escuela, era bien joven, yo podía ayudarlo y salvar la vida, ese muchacho era el hijo de alguien y yo pude ayudarlo”, relató y luego recordó que le pasó algo similar con un familiar.

“Mi primo Luis, que se estaba muriendo, alguien dijo que había alguien que necesitaba narcan, y cuando yo corrí para dárselo, primero no sabía que era él, pero cuando le miré la cara era mi primo. Lo ayudé, le di tres dosis de narcan y está vivo hoy”, señaló.



Pichardo sigue fuerte con su misión que llama “operación salvando nuestra ciudad” y el documental ‘Hello Sunshine’ fue parte de la cartelera del festival de cine latino en Filadelfia.