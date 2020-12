¿Podría obligarte a ponerte la vacuna el patrono?

El esfuerzo de vacunación contra el coronavirus en los Estados Unidos se está moviendo a la "Fase 1b" tan pronto como esta semana, y la vacuna Moderna se convirtió el viernes en la segunda vacuna aprobada.

Eso significa que los primeros respondedores y los estadounidenses mayores comenzarán a recibir la vacuna después de que los trabajadores de salud de primera línea y las personas mayores que viven en centros de atención a largo plazo reciban sus primeras dosis. El impulso hace que muchas personas se pregunten cuándo estará disponible la dosis.

También tiene empresas grandes y pequeñas que comienzan a preguntarse cómo abordar a los empleados para que se vacunen una vez que la vacuna esté disponible para todos los estadounidenses el próximo año.

"Probablemente necesiten pensar en lo que van a hacer", dijo en una entrevista el abogado de trabajo y empleo con sede en Filadelfia Michael Jones. "Eso es algo en lo que nunca antes habían pensado".

El gobierno federal no ha implementado un mandato nacional que requiera que los ciudadanos se vacunen, y aún no se ha sugerido que tal regla se establezca en corto plazo.

Las empresas, por lo tanto, tienen que sopesar cómo abordar a los empleados sobre la vacunación, y existen varias consideraciones legales, según Jones, socio del bufete de abogados Eckert y la oficina de Seamons en Filadelfia. A continuación, se muestran algunos de los derechos de los trabajadores y las normas legales que ya están vigentes y que podrían aplicarse a las reglas de vacunación en los próximos meses.

Exenciones religiosas y la vacuna

Existen leyes y precedentes legales que protegen los derechos de los estadounidenses a abstenerse de administrarse una vacuna si viola sus creencias religiosas, y tal exención no requiere la aprobación de un pastor o rabino, dijo Jones.

De hecho, una persona podría objetar basándose en una "creencia religiosa sincera", un término legal, dijo Jones.

Las exenciones médicas también pueden ser utilizadas por una persona que no se vacune.

"Va a encontrar mucha gente que afirma una exención médica o religiosa", dijo Jones. "El miedo a la vacuna los pone ansiosos o agrava algún tipo de ansiedad. Vas a ver muchas cosas así".

Derechos de la empresa para exigir las vacunas de los empleados

Es probable que las empresas hagan todo lo posible para evitar un mandato que requiera que todos los empleados estén vacunados o que obligue a un empleado a regresar a la oficina si citan una exención religiosa o médica.

Eso se debe a que cualquier litigio que pueda surgir podría derivar en un jurado de juicio civil que sopesa los intereses de la empresa frente a los derechos y preocupaciones de un empleado, dijo Jones, que es algo que la empresa quiere evitar en la mayoría de los casos.

Es probable que un empleador pruebe todas las vías disponibles, como permitir que un empleado continúe trabajando desde casa o trasladar al empleado a otro puesto que no incluya deberes en persona, antes de considerar una licencia o un despido, según Jones.

"Para alguien que simplemente se opone pero no tiene una objeción religiosa o médica, no tiene los mismos derechos y el empleador no tiene que adaptarse a eso", sostuvo Jones.

Los empleados a voluntad son aquellos trabajadores que no tienen un contrato sindical o un acuerdo de servicio personal que los proteja contra una licencia o despido basado en ciertas condiciones.

Consideraciones de compensación laboral

Es probable que las empresas hayan considerado su responsabilidad a través de las protecciones de los derechos de los trabajadores locales y federales desde el comienzo de la pandemia, sopesando la importancia de tener empleados en la oficina en lugar de hacer adaptaciones para permitir trabajar desde casa.

Esa consideración no va a desaparecer pronto, y muchas empresas pueden concluir que trabajar desde casa será el camino a seguir durante meses o años.

"Todavía existe el riesgo de que las leyes de compensación para trabajadores no brinden una protección completa sobre la exposición al COVID en el lugar de trabajo", comentó Jones.

Esa responsabilidad fue uno de los mayores puntos conflictivos que retrasaron las recientes negociaciones del paquete de estímulo en el Congreso. Los republicanos buscaron insertar protecciones para las empresas en la legislación de ayuda, pero los demócratas no estaban interesados.

Se dejó sobre la mesa hasta el próximo año, cuando los legisladores acordaron el domingo un paquete de ayuda de $900.

"Estén atentos, porque en realidad no pasarán varios meses, probablemente, antes de que el problema llegue a un punto crítico", agregó Jones.