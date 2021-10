Por qué se lleva a cabo un juicio en contra de Dougherty y Henon

Carlton Williams, exjefe del Departamento de Licencias e Inspecciones de Filadelfia que ahora dirige el Departamento de Calles, se convirtió en el primer funcionario de alto rango en testificar en el juicio por corrupción más grande de la ciudad en una década.

Dijo a los fiscales federales desde el estrado que Johnny "Doc" Dougherty, la fuerza política de los sindicatos en el este de Pensilvania desde hace mucho tiempo, lo amenazó con "hacerme reemplazar" durante una reunión en 2014.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Su testimonio fue el retrato más íntimo hasta ahora, en un juicio que se espera esté lleno de ellos, para mostrar cómo Dougherty, ahora de 61 años, penetró y prosperó en los niveles superiores del poder político en Filadelfia.

Se espera que este juicio en un tribunal federal, que lleva años preparándose, levante el velo de su alcance en la política de Pensilvania, donde en los últimos años ayudó a poner a su hermano, Kevin, en el Tribunal Supremo del estado.

Ya sea que sepa o no quién es John Dougherty, si vive en el área metropolitana de Filadelfia, el director del Local 98 de la Hermandad Internacional de Trabajadores de la Electricidad ha tenido un efecto en su vida.

Esto es lo que ha sucedido hasta ahora durante casi dos semanas del juicio contra Dougherty y Henon.

¿Cuáles son los cargos contra Johnny Doc y Bobby Henon?

En noviembre de 2020, un juez federal dictaminó que habría dos juicios separados basados ​​en la acusación formal de 2019: uno por los cargos de corrupción y otro por los cargos de malversación de fondos.

El juicio actual gira en torno a la supuesta relación quid pro quo entre Dougherty y Henon que, según los fiscales, le dio a Dougherty acceso sin restricciones al poder en el Ayuntamiento a través de la posición de Henon en el Consejo.

Henon y Dougherty enfrentan 13 cargos, incluido el fraude de conspiración y servicios honestos, y una sentencia máxima de 20 años por el cargo más grave.

En otro juicio federal que tendrá lugar después de que termine el actual, Dougherty y Henon enfrentan los cargos de malversación de fondos.

En ese caso, los acusados, que incluyen a varios empleados y asociados del sindicato IBEW Local 98, malgastaron más de $600,000 en fondos sindicales, alega la acusación.

Ambos hombres permanecen libres mientras el juicio está en curso y ambos se han mantenido en sus cargos en el Concejo Municipal y en IBEW Local 98.

¿Cuándo comenzó la prueba y cuánto durará?

El juicio comenzó el cuatro de octubre con la selección del jurado y las declaraciones de apertura de los fiscales y los abogados defensores de los hombres. En la semana y media desde el comienzo, los fiscales han llamado a algunos testigos al estrado, incluido Williams, el comisionado de Calles y un miembro del personal del Concejo de Henon.

Se esperaba que el vicealcalde de Trabajo y Fuerza Laboral de Filadelfia, Rich Lazer, uno de los principales asesores del alcalde Jim Kenney, también fuera llamado a testificar pronto por los fiscales.

El juicio durará de cuatro a seis semanas, dijeron funcionarios de la corte.

¿Cuándo fueron los fiscales federales tras Dougherty y Henon?

En enero de 2019, el FBI arrestó a Dougherty y Henon y los acusó de docenas de cargos relacionados con corrupción pública y malversación de fondos sindicales.

El caso fue la culminación de años de investigaciones del FBI sobre Dougherty y IBEW Local 98.

En el centro del actual juicio por corrupción, los fiscales han alegado que Dougherty ayudó a impulsar a Henon a una poderosa posición de liderazgo en el Ayuntamiento de Filadelfia para ejercer presión sobre otros grupos comerciales y empresas.

"No me importa un carajo nadie, está bien, pero jodidos tú y nosotros, y lo sabes", le dijo Henon a Dougherty en 2015 cuando lo tranquilizó sobre su relación quid pro quo, según la acusación.

Dougherty ha exudado confianza durante las dos primeras semanas de su corrupción, y les dijo a los reporteros afuera del tribunal federal en Market Street en el centro de Filadelfia que limpiaría su nombre.

"No he tenido ningún delito", dijo Dougherty, haciendo un cero con la mano para enfatizar. “Así que esto es un alivio. No puedo esperar para entrar y hacer esto".

¿Por qué se conoce a Johnny Dougherty en la política?