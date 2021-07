Por sólo $2.4 millones podrías ser el nuevo vecino de Joe Biden

¿Buscas una nueva casa? Hoy es tu día de suerte pues la casa aledaña a la residencia del presidente Joe Biden en Delaware ha sido puesta a la venta por unos $2.4 millones.

La propiedad, ubicada en un exclusivo suburbio de Wilmington, no solo tiene magníficos acabados franceses, y 1.97 hectáreas de terreno, sino también cinco recámaras, cuatro baños, y hasta pisos de madera brasileña.

Al igual, Realtor.com detalla que la construcción cuenta con estacionamiento para cuatro coches, techos catedráticos, gimnasio y una sala de cine.

En imágenes: la casa de $2.4 millones en venta a lado de la residencia de Biden

Pero, ¿qué tal la casa de tu vecino?

Según el diario New York Post, el demócrata compró el terreno vecino por $350,000 en 1998. Hoy en día, se estima que el valor de la construcción se encuentra por encima de los $2 millones ya que es 25% más grande que esta casa.

Por su parte, si decides mudarte al lado del presidente, no esperes pasear tus perros cada mañana junto con la primera dama, pues el ejecutivo cuenta con un gran convoy de seguridad y protocolos de protección que hacen difícil verlos pasear.

"He hablado con vecinos, y el único problema que tienen es que a veces hay tránsitos no anunciados que cierran todo y no pueden salir de sus propiedades", le dijo el agente de bienes raíces Michael Kelczewski al Post.