Porqué a algunos se les hace difícil utilizar las mascarillas

Las ordenanzas de utilizar mascarillas en todo momento, a manera de nueva norma, para combatir la propagación de contagios por coronavirus se tornó en un debate en todo el país.

Mientras algunas personas ven el uso de los cubre bocas como necesario para protegerse y ayudar a evitar el COVID-19, otras ven la imposición de normativas que violan su libertad.

El Dr. Eric Zillmer, profesor de neuropsicología en Drexel University, dio más razones para la resistencia al uso de las mascarillas, así como compartió consejos sobre cómo superarlo.

Es un nuevo comportamiento

"Es un comportamiento nuevo", dijo el Dr. Zillmer. “Todavía no está internalizado, como hacemos con los cinturones de seguridad donde tenemos un gran cumplimiento. Realmente no hemos podido practicarlo. No estamos familiarizados con cuándo ponerlo y cuándo no".

Enemigo invisible

“El COVID-19 es realmente un enemigo invisible, por lo que existe esta noción abstracta de esta lucha que estamos teniendo contra una pandemia en la que realmente no se puede ver", señaló el Dr. Zillmer. "Así que confías en la información de otras personas".

No parece natural

"Estás cubriendo parte de tu cara, que es una especie de espacio sagrado", explicó el Dr. Zillmer. "Es una parte importante de nuestra identidad. No viene naturalmente".

Es incómodo

"Cuando estudiaron esto en el ejército con máscaras de gas que son más invasivas, incluso los militares tuvieron problemas para cumplir", dijo el Dr. Zillmer. "Más del 15 por ciento en el ejercicio militar los quitó porque están incómodos".

Es difícil de procesar

"Recibimos información principalmente a través de las noticias", dijo el Dr. Zillmer. "No podemos procesarlo con nuestros amigos socialmente porque estamos socialmente aislados. Es como completar cinco crucigramas a la vez. Estamos tratando de llenar los vacíos. ¿Qué está pasando? De hecho, francamente, incluso los adultos no saben lo que está sucediendo".

Normas inconsistentes

"Hay reglamentos inconsistentes a nivel estatal, local y federal sobre si debemos hacer esto o cómo debemos hacerlo", comentó el Dr. Zillmer.

¿Qué debemos hacer?

"Acostumbrarte. Usa la máscarilla en todo momento y recomiéndala”.