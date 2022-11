¿Premio de consolación?: Aciertan números ganadores en NJ y PA sin jugoso Powerball

Read in English here

Si no te ganaste el Powerball, podrías ser un millonario en Nueva Jersey y Pensilvania con premios menores.

El jugoso pote de los $1.200 millones nadie se lo llevó en el sorteo del miércoles dos de noviembre y sigue creciendo.

Tres boletos vendidos en el Estado Jardín obtuvieron premios de $1 millón o $2 millones, según el sitio web de Powerball. Uno de los tiquetes acertó las cinco bolas blancas e incluyó la opción Power Play, que aumenta las ganancias a $2 millones en total.

También se vendieron dos boletos de $1 millón que igualaron las cinco bolas blancas. No quedó claro de inmediato dónde se vendieron los tiquetes ganadores.

Revisa tu boleto: Los números sorteados la noche del miércoles fueron: 2, 11, 22, 35, 60 y el Powerball rojo 23.

A nivel nacional, hubo 16 boletos de $1 millón que acertaron los cinco números de bola blanca y tres que hicieron lo mismo con la opción Power Play. También se vendieron 189 boletos en todo el país que ganaron un premio de $50,000 en el sorteo del lunes por la noche, y otros 49 boletos que ganaron un premio de $100,000.

Tres de esos boletos de $100,000 que acertaron cuatro números y el Powerball rojo con la opción Power Play se vendieron en Filadelfia, informó la Lotería de Pensilvania:

Wawa, 2600 Avenida Penrose.

ShopRite, 6901 Ridge Ave.

Tienda general de Eddie, 2849 Holmes Ave.

Ciertamente no son malos premios de consolación. Mientras tanto, el premio mayor de Powerball crecerá a $ 1.5 mil millones para el sorteo del sábado después de que no hubo un ganador del premio mayor una vez más.

Las probabilidades de ganar el premio Powerball de $1 millón son de 1 en 11.688.053,52, mientras que las probabilidades de ganar el premio mayor, acertando las cinco bolas blancas más el Powerball, son de 1 en 292.201.338.

Aquí hay algunas estrategias de números para seguir en carrera

El premio mayor del miércoles fue el cuarto más grande en la historia de los EE. UU., detrás de otro premio Powerball y dos premios mayores del juego de lotería Mega Millions. El premio más grande fue un premio mayor de Powerball de $ 1,586 mil millones ganado por tres poseedores de boletos en 2016.

Y debido a que no hubo ganadores del gran premio, el sorteo del sábado 5 de noviembre ascenderá a $1,500 millones, según Powerball, el segundo premio más grande de su historia. Es solo la segunda vez que el premio mayor supera los $ 1.5 mil millones en la historia del juego, y aunque la opción de pago único en efectivo sería menos de la mitad de eso (alrededor de $ 745.9 millones), gracias a los impuestos, estamos bastante seguros de que no hay uno en los Estados Unidos que no estaría encantado de llevarse esa victoria.

El sorteo de Powerball del sábado por la noche será el número 40 de esta carrera.