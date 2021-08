Preocupación y enfado tras violento atropello de hombre nicaragüense

Luego de que un brutal atropello envió a un hombre nicaragüense al hospital, sus familiares pidieron que se castigue con severidad al culpable, quien hasta el momento sigue prófugo.

“Pido mucha justicia para que esto no vuelva a suceder, hoy me paso a mi mañana le puede suceder a otro prójimo y no deseo eso” indicó Fermina Urroz, la madre de la víctima.

El hecho ocurrió el pasado 22 de julio, cuando Mario Urroz, de 41 años, estaba en el teléfono con su madre cuando de repente un auto lo embistió abruptamente en la calle E. Clearfield en Kensington.

Según la policía, el impacto dejó a Urroz en el hospital y bajo un coma inducido tras sufrir varias fracturas en su cuerpo y cráneo.

"Estamos esperando a que mejore más para que al menos abra la boca que diga algo”, dijo Mario Urroz, el padre de la víctima, quien detalló que es probable que su hijo no vuelva a ser el mismo.

Por su parte, ante el trágico incidente, algunos residentes de la zona reclamaron que se deben cambiar las leyes de tránsito ya que según ellos, es muy fácil para los conductores huir tras atropellar a un peatón.

"La persona se nos vaya creo que es algo injusto, lo que deben hacer es bajarse, ver que estemos bien y lo que venga es lo de menos el gasto que puedan tener o que sea de nuestra cuenta es lo de menos”, sostuvo Pedro Ríos Sandoval, quien trabaja como repartidor en la zona.

Según cifras difundidas por la policía de Filadelfia, desde comienzos del 2021, se han registrado más de 11,400 atropellos en donde el conductor ha huido del lugar.

Las autoridades instan a cualquier persona con información del incidente a comunicarse con las autoridades al 215-685-3180 ext. 81.