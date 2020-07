Presentan demanda para obligar a Wolf a desembolsar fondo federal

Un condado de Pensilvania presentó una demanda el miércoles para obligar al gobernador Tom Wolf a liberar $12.8 millones en fondos federales asignados para proveer alivio por la crisis de salud.

Según los querellantes el gobernador retuvo casi $12.8 millones de Lebanon County, donde los líderes republicanos locales votaron a mediados de mayo para levantar las restricciones de la pandemia en desafío al demócrata.

Al parecer la determinación estatal dejó a este condado aislado de un pote de $625 millones federales para el alivio del coronavirus distribuido por el estado.

Según la demanda, Wolf no tenía derecho legal a retener los fondos asignados por la Legislatura, acusándolo de un "abuso grave de poder".

Un mensaje dejado en la oficina de Wolf en busca de comentarios no fue respondido de inmediato.

Wolf habló sobre su decisión de retener el dinero en una conferencia de prensa la semana pasada, diciendo que el condado tuvo que pagar un precio por su obstinación.

"No vengas y digas que quieres algo del estado cuando no has seguido las reglas. Hay consecuencias Estas son las consecuencias ”, dijo.