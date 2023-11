Preso se da a la fuga; autoridades lo buscan al noreste de Filadelfia

La policía de Filadelfia está buscando a un prisionero que escapó de custodia mientras estaba trabajando el jueves, confirmó una fuente a nuestra cadena hermana NBC10.

El recluso no identificado estaba en State Road y Ashburner Street cuando escapó de custodia, según la fuente.

El individuo es un hombre blanco de 34 años, cabello negro, con una altura de cinco pies y seis pulgadas, y peso de unas 180 libras, según fuentes.

Al parecer, al momento de su escape vestía un uniforme de prisión, descrito como camisa blanca y pantalones cortos.

El recluso no ha sido identificado, pero según los registros judiciales, estaba en prisión por violar su libertad condicional por varios cargos de drogas, robo en tiendas minoristas y robo, según KYW Newsradio,

Un padre de un estudiante de New Foundations Charter School en 8001 Torresdale Avenue le dijo a nuestra cadena hermana NBC10 que se le recomendó a la escuela que se refugiara en el lugar por el resto del día escolar debido a la fuga.

"Hace unos 20 minutos recibimos una notificación de la policía de que un prisionero escapó de la prisión", decía la notificación a los padres. Según nuestra conversación con el distrito local, este prisionero es parte de un programa de liberación laboral y no se considera un peligro inmediato para la comunidad. Dicho esto, se nos ha aconsejado que nos quedemos en casa durante el resto del día escolar por precaución. Un refugio en el lugar significa que la instrucción y la escuela continúan como de costumbre, pero no se puede entrar ni salir del edificio. No se permitirán salidas anticipadas."

Esta es una historia en desarrollo. Quédate pendiente a TELEMUNDO 62 para actualizaciones o descarga la aplicación gratuita.

Read in English here