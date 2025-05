Inusual método de fuga: Presunto ladrón escapa en patines de gasolinera en Abington

Un asalto a mano armada fue protagonizado por un sospechoso que, de manera poco usual, utilizó patines como medio de transporte para cometer el crimen y huir del lugar, según las autoridades del condado Montgomery.

El incidente, registrado la noche del domingo 25 de mayo, ocurrió alrededor de las 7:30 p.m., en una estación de servicio Lukoil ubicada en la avenida Old York, en el municipio de Abington.

Según el reporte policial, el sospechoso ingresó al establecimiento en patines, amenazó con un arma de fuego al empleado de la tienda y exigió el dinero de la caja registradora.

“Me aterrorizó. Entró, me miró y me apuntó al pecho. No me quedó más opción que entregarle el efectivo”, declaró Armman, el empleado afectado, en entrevista con Telemundo 62. El momento quedó captado por las cámaras de seguridad del establecimiento, las cuales muestran al individuo patinando frenta al lugar antes de entrar a la tienda.

Además de su inusual método de escape, el sospechoso vestía una chaqueta de dos tonos, blanco y beige, una mochila de camuflaje y portaba una máscara durante todo el crimen. El subjefe del Departamento de Policía de Abington, Ed Quinn, afirmó que estos elementos distintivos podrían ayudar a identificarlo.

“Los patines, la chaqueta y la mochila lo hacen destacar. Nunca habíamos visto algo así en este municipio”, aseguró Quinn.

La voz del sujeto también fue grabada por el sistema de videovigilancia y está siendo analizada como parte de la investigación en curso.

La Policía espera que estos detalles ayuden a alguien del público a reconocer al sospechoso.

Las autoridades han instado a la comunidad a no acercarse al individuo si lo ven, ya que es considerado armado y peligroso. En su lugar, se pide que contacten de inmediato al 911 o al Departamento de Policía del municipio de Abington.

