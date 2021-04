Primera tienda de Amazon en la costa este

Amazon abrirá sus primeras tiendas de comestibles en la costa este, confirmó la compañía el jueves, en la última señal de sus esfuerzos por cambiar radicalmente a los supermercados tradicionales.

La compañía planea abrir dos tiendas de comestibles en el área de Washington, D.C. Uno estará en el vecindario Logan Circle y el otro estará en Franconia, al norte de Virginia, no lejos de la segunda sede de Amazon, denominada HQ2, que se encuentra en la sección Crystal City de Arlington.

Se planea abrir otras dos tiendas de comestibles para el suburbio de Warrington, Pensilvania, y para Chevy Chase, Maryland, confirmó Amazon el jueves.

La compañía se negó a comentar si las cuatro tiendas serán tiendas Fresh o cuándo abrirán las ubicaciones.

"Estamos encantados de traer dos tiendas de comestibles de Amazon al área de Washington, DC y el norte de Virginia, creando cientos de nuevas oportunidades laborales para los residentes que viven en la región", dijo un portavoz de Amazon en un comunicado. "También podemos confirmar que estamos contratando a Zone Leads para una tienda de comestibles de Amazon en el área de Warrington, PA y Chevy Chase, MD".

En septiembre, Amazon abrió su primera tienda de comestibles Fresh en el vecindario Woodland Hills de Los Ángeles. Desde entonces, ha abierto un puñado de otras ubicaciones en todo el sur de California y en varios suburbios de Chicago.

Las tiendas Fresh de Amazon se ven como un supermercado tradicional, pero también cuentan con algunos toques de alta tecnología, como Dash Carts inteligentes que permiten a los compradores saltarse la línea de pago y pantallas Echo Show activadas por voz. Sin embargo, a diferencia de Whole Foods, propiedad de Amazon, las tiendas Fresh están destinadas a atraer a una gama más amplia de compradores, al ofrecer productos a precios más bajos que la tienda de comestibles de lujo, así como productos básicos tradicionales como las bebidas Coca-Cola y el cereal Kellogg's. También hay un área de tienda dedicada para que los compradores recojan y devuelvan los paquetes Prime.

Amazon ahora tiene 11 tiendas Fresh en funcionamiento. El mes pasado, Bloomberg identificó al menos 28 ubicaciones más de Fresh que están en proceso. La compañía también está probando su tecnología sin cajero "Just Walk Out" en una tienda Fresh en Illinois, según Bloomberg.

Desde que adquirió Whole Foods por $13.7 mil millones en 2017, Amazon ha ampliado sus ambiciones de abrir la industria de comestibles de los Estados Unidos de $900 mil millones, generando temor en empresas como Walmart, Kroger y Albertsons. Además de las tiendas Fresh, Amazon también opera varias tiendas de conveniencia Go sin cajero y tiendas Go Grocery.

Con sus tiendas Fresh, Amazon parece ir tras "un cliente de ingresos medios que ya puede comprar tanto en tiendas de descuento como en tiendas convencionales", dijeron analistas de Morgan Stanley en una nota el martes. Morgan Stanley dijo que las tiendas Fresh no ofrecen "nada demasiado especial" en comparación con los supermercados típicos.

"A medida que los consumidores demandan cada vez más el cumplimiento de comestibles en el mismo día (tanto para entrega como para recogida en la tienda), las tiendas Fresh podrían, por lo tanto, llenar un vacío que antes faltaba en el proceso de cumplimiento de comestibles de AMZN y, al mismo tiempo, construir la marca de AMZN en la venta minorista de alimentos", escribieron los analistas.