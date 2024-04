Regresa a prisión sospechoso de grabar a la vecina con cámara oculta

El sospechoso de grabar con una cámara oculta a la vecina, quien no quiso salir con él en una cita, está bajo la custodia de las autoridades nuevamente luego de que un juez de Montgomery County subiera la cantidad de la fianza que se le impuso en un principio.

El monto total fue de $50,000 a un millón de dólares por el riesgo que el individuo representa a la comunidad.

La fiscalía dijo que Ryan Selleny, de 27 años, no debe estar en la libre comunidad debido a los hallazgos que hizo la Policía en un allanamiento a su apartamento.

En esa instancia se halló un bulto grande repleto de prendas íntimas de mujer, así como otros artículos femeninos. También se ocuparon ocho discos duros, una computadora portátil, un teléfono celular y lo que aparenta ser un set de llaves que podrían ser copias del apartamento de la víctima de Kingswood Apartments.

Selley fue ingresado al centro correccional de Montgomery County la semana pasada por cargos de robo, invasión de morada, asalto indecente, interceptar comunicaciones, poner en riesgo la seguridad de terceros e invasión a la privacidad. En aquel entonces prestó la fianza y pudo salir libre, pero ya está de vuelta a la cárcel.

La víctima testificó en la audiencia preliminar que no se siente segura y no ha podido regresar a su casa en Kingswood Apartments desde lo ocurrido. La mujer recalcó que no tenía idea de lo que estaba ocurriendo y le urgió al magistrado que mantuvieran al sospechoso en custodia.

Los investigadores aseguran que Selley compró cuatro cámaras ocultas que lucen como cargadores de teléfonos de pared en los interruptores de energía. Solo han dado con tres de ellas, la cuarta no tienen idea en donde está, por lo que creen que podría estar activa en otra morada.

También en corte salió a relucir que Selley habría invadido la morada de la víctima seis meses antes de la investigación. Entiéndase mucho antes de que se le acercara para presentarse y pedirle que salieran juntos.

Todo sigue bajo investigación conforme se busca si hay en efecto victimas adicionales de este patrón de invasión a la privacidad.

