Retiran del mercado conos, barras de chocolate y gomitas por altos niveles tóxicos

La compañía de alimentos, Prophet Premium Blends, está retirando del mercado, incluyendo Pensilvania y New Jersey, conos, barras de chocolate y gomitas con infusión de Diamond Shruumz (dosis micro y mega/extrema), porque dichos productos contienen muscimol, una sustancia química que se encuentra en hongos.

Los síntomas informados que provoca esta sustancia incluyen aquellos relacionados con convulsiones, agitación, contracciones musculares involuntarias, pérdida del conocimiento, confusión, somnolencia, náuseas y vómitos, frecuencia cardíaca anormal e hiper/hipotensión.

Los conos, barras de chocolate y gomitas con infusión de Diamond Shruumz (dosis micro y mega/extrema) se distribuyeron en todo el país a través de tiendas minoristas y pedidos por correo a través de su sitio web.

Al momento, son 39 enfermos los que se han reportado hasta la fecha.

Los estados con casos incluyen: AL, AZ, CA, CO, GA, IN, IA, KY, MD, MN, MO, MT NV, NJ, NY, NC, OH, PA, SC, TN.

Recientemente Prophet Premium Blends recibió dos quejas relacionadas con consumidores que se enfermaron después de consumir las barras de chocolate de la marca. Al recibir las quejas, revisaron los Certificados de Análisis (COA) de los productos que mostraban cantidades de Muscimol superiores a lo normal.

Prophet Premium Blends inició este retiro del mercado y ha cesado la producción y distribución de la línea de productos Diamond Shruumz mientras la FDA y Prophet Premium Blends continúan su investigación sobre cuál es la causa de los efectos adversos graves.

La compañía indicó y le solicitó a los minoristas y mayoristas que deben suspender el uso, detener la distribución, poner en cuarentena el producto inmediatamente y comunicarse con su representante de ventas para iniciar la devolución y el reembolso de los productos.

Prophet Premium Blends emitirá etiquetas de envío de devolución, verificará el inventario y luego emitirá reembolsos, según el comunicado.

Se insta a los consumidores que hayan comprado productos Diamond Shruumz a dejar de usar el producto y comunicarse con Prophet Premium Blends por teléfono al (209) 314-0881 o por correo electrónico a info@diamondshruumz.com con su número de pedido para reportarlo.

Los consumidores y comerciantes que tengan preguntas pueden comunicarse con Prophet Premium Blends al (209) 314-0881 de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. (PDT).