Protección para familias de trabajadores esenciales perecidos por coronavirus

Cuando los trabajadores esenciales mueren a causa del coronavirus, sus sobrevivientes pueden obtener beneficios por su muerte al haber ocurrido en el cumplimiento del deber, sin embargo, se trata de un proceso complejo y oscuro en el que a las familias se les pueden negar esos beneficios, si es que saben cómo solicitarlos.

John McWilliams trabajó largas horas y turnos dobles supervisando el mostrador de objetos perdidos del Aeropuerto Internacional de Filadelfia a inicios de la pandemia.

“A mediados o finales de marzo, no pude hablar con él por teléfono porque estaba muy ocupado”, dijo Laval McWilliams, hermano de John. “Había mucha gente entrando. Todo el mundo estaba entrando antes de que cerrara el país".

A principios de abril, John McWilliams comenzó a sentirse fatigado y enfermo. A los pocos días, su respiración era tan mala que se registró en el hospital, dijo su hermano Laval McWilliams. El 23 de abril, murió de COVID-19.

“Sé que se contagió en el trabajo. ¿Dónde más?" se preguntó su hermano, y agregó que durante los pedidos de quedarse en casa, McWilliams no tenía adónde ir más que a casa y al trabajo.

McWilliams es uno de 14 empleados de la ciudad que han muerto por COVID-19, según un recuento realizado por nuestra cadena hermana NBC10 con varias fuentes.

Una investigación de NBC10 encontró que las muertes de empleados de la ciudad por COVID-19 no han sido tratadas por igual. El método de Filadelfia para determinar si un empleado murió como resultado de su trabajo, etiquetando así la muerte como cumplimiento del deber o relacionado con el servicio, y dando derecho a sus familias a beneficios adicionales, es un proceso oscuro que pocas personas, fuera de los departamentos de la Policía y los bomberos, son conscientes de que existe.

Y a pesar de que el Comisionado de Salud de la ciudad dijo que no hay forma de probar cómo un empleado de la ciudad contrajo COVID-19, la oficina de Gestión de Riesgos de Filadelfia ha estado tomando esa determinación ellos mismos, decidiendo quién contrajo COVID-19 en el trabajo.

Hasta ahora, la ciudad ha decidido que cinco policías, un bombero y un trabajador de la prisión que murió a causa del virus lo contrajeron en el trabajo, pero rechazó la afirmación de que un trabajador de flota contrajo COVID-19 como resultado de su trabajo. Y luego están las otras familias, como la de McWilliams, que ni siquiera sabían que podían solicitar una compensación de muerte en cumplimiento del deber, lo que a su vez les daría derecho a atención médica, una pensión vitalicia e incluso gastos funerarios.

"¿Ahora muere y no recibe una compensación como el trabajador de primera línea que era?" preguntó Laval McWilliams mientras visitaba la tumba de su hermano el mes pasado. "Eso es tan injusto".

La ciudad no quiso comentar sobre casos específicos. Pero el Gerente de Riesgos de la ciudad, Barry Scott, dijo que las decisiones sobre muertes relacionadas con el cumplimiento del deber o el servicio se toman caso por caso.

Para las muertes por COVID-19, este departamento realiza una investigación y llega a una conclusión basada "en la mejor información que tenemos".

“Descubrimos todo lo que podamos sobre ese individuo, lo que estaba haciendo en el momento en que pareció contraer la enfermedad con a quién estuvo expuesto, a qué estuvo expuesto”, dijo.

Una familia consiguió ese fallo bastante rápido.

El capitán de la Policía de Filadelfia, Frank Milillo, murió el tres de diciembre.

En seis días, la ciudad emitió un comunicado de prensa citando la muerte del capitán como cumplimiento del deber. Fue el cuarto oficial de la Policía de Filadelfia en recibir el estatus.

Milillo tuvo un funeral tradicional en cumplimiento del deber en la Catedral de la ciudad con gaitas, saludos con armas y escolta policial. El comisionado de la Policía estuvo presente.

"El trabajo realmente le quitó la vida", dijo el hermano de Milillo, Rocco Milillo. Explicó que el capitán estaba en la comunidad interactuando con muchas personas todos los días.

“Amaba su trabajo, amaba trabajar con la gente, proteger a la gente”, dijo.

El capitán Milillo nunca se tomó un día por enfermedad, según su hermano. Es decir, hasta que contrajo COVID-19 en noviembre.

Milillo dejó una esposa y tres hijos adultos. Según su hermano, la esposa del capitán aún está esperando recibir ciertos beneficios.

"Ella está trabajando con la FOP, tratando de arreglar esas cosas", dijo, refiriéndose al sindicato de la Policía.

La fuente de infección

Un abogado de Filadelfia que se especializa en beneficios de compensación laboral y representa a la esposa de un empleado municipal fallecido, Sam Pond, explicó que a menos que la lesión sea obvia o la muerte sea obvia, debes poder demostrar que la muerte fue causada por el empleo.

Pond está investigando el caso de un trabajador de gestión de flotas que murió a causa de COVID-19, pero la ciudad negó que estuviera relacionado con el trabajo. El trabajador falleció unos meses antes de la fecha de jubilación prevista.

Aaron Holliday, un representante sindical de los trabajadores de la flota, dijo que si bien hay un mandato de máscara, los trabajadores manipulan el equipo de todos los empleados de la ciudad.

El Comisionado de Salud, Thomas Farley, dijo que es casi imposible determinar la fuente de una infección por COVID-19.

Saber solicitar

El Consejo de Distrito 33 de AFSCME, que representa a los trabajadores manuales de la ciudad, no tiene tanta experiencia con las muertes y beneficios en el cumplimiento del deber como la Policía y los sindicatos de bomberos. Pero el año pasado, seis de sus miembros murieron de COVID-19.

La mayoría de esos trabajadores tenían que trabajar en el campo y no podían hacer su trabajo de forma remota, incluido un empleado del Departamento de Calles y un trabajador de la Autoridad de Vivienda de Filadelfia. McWilliams y el trabajador de la flota también están representados por el Consejo de Distrito 33.

“Nunca antes habíamos tenido una pandemia, por lo que no hemos tenido tanta gente muerta en el cumplimiento del deber en un período de tiempo reducido”, dijo Sam Spear, el abogado del sindicato.

Spear dijo que hasta que los investigadores de NBC10 plantearon el problema, DC33 no sabía que a las familias de algunos trabajadores de la ciudad se les negaban los beneficios por muerte relacionados con el servicio o el cumplimiento del deber.

"No había oído … [que] no se le paga a la gente", dijo Spear. “Tienen derecho y lo van a conseguir. De todos modos deberían hacerlo. Y si no lo hacen, ciertamente vamos a hacer algo al respecto ".