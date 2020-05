Protestas fuera de control: toque de queda tras saqueos e incendios

View this post on Instagram

I signed an executive order implementing a curfew in Philadelphia for 8 p.m.–6 a.m. tonight and tomorrow night. During this time, people may leave their homes only to go to work at essential businesses or to seek medical attention or police assistance. — En español Firmé una orden ejecutiva decretando un toque de queda desde las 8 p.m. hasta las 6 a.m. de la noche de hoy y la noche de mañana. Durante esas horas, las personas solo pueden salir de sus casas para trabajar en actividades esenciales, buscar atención médica o asistencia policial.