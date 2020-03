Pruebas en Filadelfia serán para algunos, mientras crean fondo para pequeños negocios

Las autoridades de Filadelfia harán todo lo posible por reforzar la orden de permanecer en casa, según dijo el lunes el alcalde Jim Kenney.

“Sabemos que esto es incómodo, pero es necesario para la salud pública, para la salud de todos”, apunto Kenney en conferencia de prensa.

El mandatario explicó que es “esencial” mantenerse en su vivienda y fuera de grupos para mitigar la propagación del coronavirus.

El lunes se registraron 79 positivos del virus trayendo el total de la ciudad a 175.

El comisionado de salud Tom Farley dijo que esto se debe a las operaciones de los laboratorios locales y privados aumento su capacidad. “Algunos lugares de pruebas no procesan los kits durante el fin de semana, por eso lo que estamos viendo puede ser parte de los residuos de días anteriores además de los nuevos”, destacó.

El galeno explicó que tras la carencia de material de protección para los trabajadores de la salud los centros de prueba no acogerán al público en general a no ser que sea referido por un médico o tenga síntomas graves de la enfermedad.

“Ya estamos en el punto en que las pruebas no dan para todo el mundo y no son la prioridad. Necesitamos mantener al personal medido y a los rescatistas sometiéndose a esos laboratorios porque ellos son los que van a tratar a los enfermos”, sostuvo al añadir que “si tiene síntomas leves quédese en su casa, si no tiene síntomas también quédese en su casa. Permítale a los que verdaderamente lo necesitan a someterse a las pruebas”.

Farley especificó que los que pueden acudir a los centros de prueba son personas mayores de 50 años con síntomas preferiblemente referidos por un proveedor médico. De lo contrario “no es necesario que se someta a la prueba, el virus esta entre nosotros”.

Por su parte el alcalde ratificó que “utilicen el sentido común. No nos pongan a todos en peligro. Necesitamos que se queden en casa”.

Explicó que las personas que vayan a cuidar a otras, a llevarles comida o a trabajar en lugar “esenciales” pueden estar en la calle utilizando las reglas de distanciamiento social. “Si tiene que ir a caminar, correr bicicleta hágalo, porque eso es parte de mantenerse saludable, pero manténgase alejado de otros”, agregó.

Kenney estableció que la PPA no está reforzando los estacionamientos en los parquímetros, pero urgió a los residentes a no bloquear las zonas de carga ni mucho menos los hidrantes. “Como hijo de un exbombero les aseguro que van a lamentar si un trabajador necesita utilizar el hidrante que ustedes están bloqueando”.

También se ofrecerá un fondo de ayuda al pequeño comerciante, que deben solicitar por el portal Phila.gov, así como la entrega de comida y asignaciones para estudiantes de Filadelfia cambio de horario y de establecimientos.