Puebladelphia: el vecindario que se ha vuelto un pedacito de México en nuestra ciudad

Si bien la calle 9th en Filadelfia ha sido popularmente conocida como el santuario de la diáspora Italiana en Filadelfia, en los últimos años este corredor se ha convertido en el hogar de una comunidad en particular: la mexicana.

Y es que según los residentes del área, pese a que la zona es comúnmente considerada el vecindario Italiano, en los últimos años la comunidad hispana la ha denominado como "Puebladelphia", debido a la reciente afluencia de mexicanos oriundos del estado de Puebla.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"La calle 9th es como un símbolo de la comunidad mexicana“, explicó Edgar Ramírez, de Philatino Radio a TELEMUNDO62.

Alma Romero, la dueña del Marco Fish Market, le explicó a TELEMUNDO62 que ella puso su negocio en la zona hace 25 años, periodo que coincidió con la migración de otros mexicanos a la zona.

"(Cuando me mudé) no había chiles, no había tortillas y ahora tenemos una tortillería aquí al lado", celebró Romero.

Hoy día, se estima que la zona tiene la población mexicana más grande de Filadelfia y cuenta con más de 50 comercios mexicanos y centroamericanos.

“Nuestra gente es gente trabajadora, gente muy luchona, gente que busca involucrarse en una comunidad al 100%“, se alegró Araceli Gunther, del Mexican Cultural Center.

Además de comercios, el establecimiento de varias familias mexicanas en el área le ha dado paso al a la inauguración de varios centro cívicos latinos, tales como el Centro Cultural Mexicano.

“Estamos contribuyendo porque nos interesa construir si no es para nosotros para las siguientes generaciones“, aplaudió Gunther.

Según datos del censo 2022, el 15% de la población en Filadelfia tiene raíces hispanas.