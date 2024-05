Qué está pasando en Ocean City: eventos de junio

Para muchos, ya comenzó la temporada de verano, y en Ocean City se adelantaron para presentar su calendario completo de eventos especiales para el mes de junio.

Eventos más destacados

2 DE JUNIO: Caminata M&M Connect 100,000 Steps & More

Este evento benéfico recauda fondos para la educación, la prevención y la recuperación de quienes padecen problemas de salud mental y/o trastorno y adicción por abuso de sustancias. La Caminata también se lleva a cabo en memoria de aquellos afectados por la adicción. Regístrate para unirte o caminar: mmconnect.life.

5, 12, 19 y 26 de JUNIO: Mercado de agricultores

El popular mercado de agricultores semanal en los terrenos del Tabernáculo de Ocean City abre para la temporada 2024 el 5 de junio y regresa todos los miércoles hasta principios de septiembre. Los productos y especialidades cultivados localmente, junto con los artesanos instalados en la cuadra 500 de Asbury Avenue, estarán disponibles de 8 a. m. al mediodía todas las semanas.

5 DE JUNIO: Té Grace Kelly

El Museo Histórico de Ocean City organizará una merienda inglesa por la tarde en el salón Crystal Ballroom del Flanders Hotel con una recepción a la 1:30 p.m. y té a las 2 p.m., el miércoles 5 de junio. El Museo Docent Al Crescenzo hará una presentación sobre el legado de Grace Kelly y los vínculos de su familia con Ocean City. Los boletos cuestan $60. Más detalles llamando al 609-399-1801.

6 DE JUNIO: Fuegos artificiales

La fiesta de cumpleaños de Wonder en Gillian’s Wonderland Pier incluirá un evento a las 9 p.m. espectáculo de fuegos artificiales lanzado desde la playa de Fifth Street para celebrar los 93 años en el paseo marítimo de Ocean City.

7-9 DE JUNIO: Exposición de flores de Ocean City

Disfruta de hermosas flores y exhibiciones comerciales, de aficionados y para niños en el Ocean City Music Pier. El horario del espectáculo es de 2 p.m. a 8 p.m. el viernes, 10 a. m. a 8 p. m. el sábado, y de 10 a. m a 4 p. m. el domingo.

8 DE JUNIO: OCNJ Emergency Responder 5K y Kids Course 5K Run/Walk

Una carrera de cinco kilómetros a lo largo de la ruta ciclista Haven Avenue de Ocean City con eventos para niños en el campo de la escuela intermedia. Sal y muestra tu apoyo, resistencia y velocidad.

15 DE JUNIO: Exposición de salud, fitness y bienestar

El evento presenta comida saludable, clases de fitness, oradores, vendedores y más. Todos están invitados a este evento gratuito en una localidad que cuenta con playa, paseo marítimo y una amplia variedad de otras instalaciones recreativas. Ven a explorar los vendedores de alimentos saludables y productos de bienestar, así como diversas clases de yoga y fitness desde las 8 a. m. hasta el mediodía en Ocean City Music Pier.

15 DE JUNIO: Festival Juneteenth

El evento celebrará la cultura y la libertad afroamericana desde la 1 p.m. a 5 p.m. el sábado 15 de junio, entre Seventh Street y Eighth Street en Haven Avenue. La celebración incluirá música, monólogos, oradores invitados especiales, power hour del evangelio, vendedores ambulantes, camiones de comida y actividades familiares divertidas.

16 DE JUNIO: Celebración del 16 de junio con Master Storyteller

El Ocean City Arts Center presentará a Karen “Queen Nur” Abdul-Malik en una celebración temprana y conmemoración del 16 de junio. Experimenta la magia narrativa de Queen Nur a las 3 p.m. el domingo 16 de junio en la Biblioteca Pública Gratuita de Ocean City (1735 Simpson Avenue). El evento es gratuito y abierto al público. Visita oceancityartscenter.org para obtener más información y reservar.

21 DE JUNIO: The Philadelphia Wind Symphony

La Philadelphia Wind Symphony, de más de 40 miembros, interpretará clásicos tradicionales de bandas de viento para completar su temporada 2023-2024. Su actuación servirá como celebración musical oficial para iniciar el verano con marchas, solistas y selecciones entretenidas para que disfrute toda la familia. El concierto comienza a las 8 p.m. en el muelle musical de Ocean City. Boletos disponibles en oceancityvacation.com/boxoffice.

22 DE JUNIO: Salón del Automóvil Antiguo

Más de 300 vehículos antiguos estarán en exhibición en los terrenos del Tabernáculo (Sixth Street y Asbury Avenue) de 9 a.m. a 2 p.m. seguido de un desfile por el paseo marítimo.

24 DE JUNIO: Let's Sing Taylor

Una experiencia de banda en vivo que celebra a Taylor Swift, brindando dos conciertos, uno a las 5 p. m. y otro a las 7:30 p. m., en Ocean City Music Pier.

25 DE JUNIO: Kenny G

El concierto del famoso músico comienza a las 7 p.m. en el muelle musical de Ocean City.

30 DE JUNIO: Bernadette Peters actuando con Ocean City Pops

Peters se unirá a los Pops en el Ocean City Music Pier para iniciar la temporada 2024. La carrera de la galardonada actriz y cantante abarca cine, televisión y teatro. Ganó premios Tony por sus papeles en los musicales "Annie Get Your Gun" y "Song and Dance", y recibió otras cinco nominaciones y un premio honorífico. Cuatro de los álbumes del elenco que protagonizó ganaron premios Grammy. El concierto comienza a las 7:30 p.m en el muelle musical de Ocean City.