Qué hacer si eres inmigrante y te piden prueba de domicilio al buscar la vacuna

Los inmigrantes indocumentados de nuestra zona a menudo carecen de documentos de identificación o comprobante de domicilio debidos a su estatus que les dificulta registrarse para recibirla vacuna del coronavirus.

Aunque documentos como las matrículas consulares generalmente son aceptados como formas de identificación y muestran la dirección del portador, puede que las agencias locales no estén familiarizadas con este tipo de documento y dificulten la inmunización.

Ante todas las preguntas e incertidumbres que podría causar buscar la vacuna, te mostramos qué documentos necesitas en cada estado para recibir el pinchazo:

Pensilvania:

Según dicta el Departamento de Salud de Pensilvania, el estado "no requiere prueba de residencia para recibir la vacuna".

"Debido a que el gobierno federal compra las vacunas, cualquier persona en los grupos elegibles debería poder recibirla, independientemente de su lugar de residencia", señaló el estado.

No obstante, algunas farmacias como Walgreens o CVS aún así piden algún tipo de identificación para confirmar que la persona presente es la misma que hizo la cita.

Esta información no es usada para verificar el estatus migratorio o residencia del paciente.

Filadelfia

La ciudad de Filadelfia le reiteró a TELEMUNDO62 que las vacunas son administradas sin importar el estatus migratorio o seguro médico de los interesados.

"Nuestros requisitos para los proveedores de vacunas siempre ha sido que NO se requiere una identificación de gobierno. La única identificación que se requiere es algo que demuestre que son residentes de Filadelfia (un recibo de luz, correo o factura" señaló la alcaldía en un comunicado a TELEMUNDO62.

Sin embargo, el sitio oficial de la ciudad señala que las clínicas estatales requieren mostrar una identificación y comprobante de residencia para verificar la dirección e identidad del interesado.

Nueva Jersey

Mediante un memorando, el gobernaodr del estado, Phil Murphy, señaló que las clínicas de vacunación no están permitidas en requerir ningún tipo de identificación u comprobante.

"No autoidentificarse como elegible para recibir la vacuna es suficiente. No se debe solicitar una nota del médico. No se debe solicitar ninguna prueba de profesión ni pedir prueba de residencia", señala el memorando.

Lo único que puede hacer la clínica es confirmar verbalmente tu nombre y que eres elegible para la vacuna durante tu cita, lee la directriz del gobernador.

Delaware

Algunos sitios de vacunación solicitan prueba de identidad o elegibilidad para recibir el pinchazo.

Según AARP, el estado recomeinda que traiga una licencia de conducir u otra identificación emitida por el estado que muestre su nombre, edad y residencia estatal, y su tarjeta de seguro médico si tiene una.

Cabe señalar que la vacuna es gratis, pero el proveedor de la vacuna podría cobrarle a su aseguradora por administrar la vacuna.

Ante todo, es recomendado presentarte a la clínica de vacunación con algún tipo de identificación o una correspondencia que tenga tu nombre y dirección.