“Que le den cárcel”: video capta cómo auto arrolla dos veces a madre hispana

Las imágenes son desgarradoras y revelan el dolor por el que atraviesan los allegados de Adriana Moreno, quien murió arrollada por un hombre durante una racha de atropellos en Filadelfia y los suburbios la mañana del miércoles.

"Me siento deshecho, más que nada por que mi niño chiquito de cuatro años... no sabe nada... el no sabe que le dije que (su madre) se fue a trabajar pero que no ha regresado", relató Lázaro Aparicio, el esposo de la víctima.

Y es que según la policía, Adriana Moreno, de 31 años, fue arrollada dos veces mientras salía de su trabajo en un restaurante ubicado en las calles 15th Street y South Street, la mañana del miércoles, cuando el auto la impactó.

"De repente volteamos y ya estaba encima del carro y luego se subió encima de la acera y la arrolló otra vez", sostuvo Agustín Del Rosario, quien fue testigo del dramático incidente.

Rosario explicó que cuando vio que el auto impactó a su compañera, corrió gritando auxilio, con el fin de salvarla e intentar detener al conductor.

"Asustado porque buscaba quien me auxiliara buscara a mi alrededor entonces y me eché a correr para ir a buscar auxilio", detalló Rosario.

Tras el trágico incidente, la policía arrestó el miércoles a Kareem Welton, de 40 años, quien presuntamente se encontraba drogado cuando atropelló con un auto robado a Moreno y a cuatro personas más en Filadelfia y Montgomery County esa mañana.

"Welton es un hombre malvado y representa un peligro para la sociedad", sostuvieron los fiscales del condado durante su primera audiencia frente a un juez.

Welton permanecerá detenido bajo una fianza de $2,000,000 previo a su siguiente audiencia en Montgomery County.