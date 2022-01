“Que paguen”: desde México, madre llora asesinato de su hijo durante riña

En medio de lágrimas y por medio de una videollamada desde México, Ilvia Velásquez pidió justicia tras el asesinato de su hijo a sangre fría en Delaware el fin de semana pasado.

"Me siento mal, ya no está mi hijo ni tengo con quién hablar", relató Velásquez adolorida a TELEMUNDO62.

El dolor de Velásquez fue compartido por decenas de personas el jueves, quienes se reunieron en el poblado de Georgetown para realizar una vigilia en honor a su hijo, Honorio Velásquez, de 28 años.

Velásquez fue asesinado el pasado 22 de enero, dentro del restaurante "El Nopalito", en el 22095 de DuPont Boulevard en Georgetown, en Sussex County.

Según la policía, Velásquez y su amigo, Armando Vicente Chilel López, de 31 años, estaban disfrutando de una comida cuando un grupo de hispanos "comenzó a causar disturbios" dentro del local.

Tras ser expulsados, se informó que dos de los sujetos regresaron armados y encapuchados momentos después, y mataron a Velásquez y a López a tiros.

"Me partió el alma, pegué gritos en el carro y decía no mi hermano no", sollozó Onelia Velásquez, hermana de una de las víctimas.

Tras el trágico incidente, la familia de López comenzó a recaudar fondos para repatriar sus restos a su natal México.

Por su parte, la familia de Velázques ha realizado marchas para pedirle a la policía que se haga justicia.