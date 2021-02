¿Qué pasa si no declaras tus impuestos a tiempo?

La fecha límite para declarar impuestos se acerca con rapidez, y aunque la situación fiscal de cada uno es diferente, si no cumples la fecha límite, las consecuencias por no completar el trámite a tiempo podrían ser costosas.

Según el IRS, la fecha límite para declarar tus impuestos del 2020 es el 15 de abril, y el no llenar los impuestos antes de esta fecha, podría resultar en la acumulación de intereses y otros penalties.

Si no presentas tu declaración, la multa por no presentarla es del 5% de sus impuestos sin pagar por cada mes en que su declaración se atrase, lo que podría resultar en una acumulación de hasta un 25% de interés mensualmente.

El interés comienza a acumularse el día después del 15 de abril y si es que te retrasas más de 60 días en presentar tu declaración, esto podría resultar en una multa mínima de $135 o el 100% de los impuestos adeudados.

No obstante, si declaras y terminas debiendo, el IRS podría cobrarte una multa por incumplimiento de pago. La multa generalmente es del 0.5% de sus impuestos no pagados por cada mes que no pagues donde tendría como tope 25%.

Puedes solicitar una extensión:

Si es que no se te hace posible declarar impuestos antes de la fecha límite, el IRS ofrece un trámite para extender tu fecha de declaración hasta el 15 de octubre.

Este trámite es fácil de llevar a cabo y lo puedes hacer desde el internet o imprimiendo el trámite desde el sitio del IRS.

Puedes socilitar un plan de pago de impuestos endeudados con el IRS:

Si termina debiendo dinero y no puedes pagarlo, el IRS ofrece distintos planes de pago.

Para calificar para esta ayuda, el IRS ofrece:

Plan de Pagos a Largo Plazo: el total de impuestos, multas e intereses que debes es de $50,000 o menos y ha presentado todas las declaraciones requeridas.

Plan de Pagos a Corto Plazo: si el total de impuestos, multas e intereses que debes es de $100,000 o menos.

Para aplicar para este programa, visita el sitio del IRS aquí.