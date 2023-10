Qué esperar del séptimo juego de los Phillies en el Citizens Bank Park

Los fanáticos de los Phillies están con las emociones a flor de piel por el séptimo juego del equipo frente a los Diamondbacks de Arizona en el Citizens Bank Park.

A continuación te compartimos la agenda e información importante que debes saber según un comunicado de los Philadelphia Phillies.

Agenda que se espera para el día del juego en el Citizens Bank Park

10:00 a. m. La tienda del equipo New Era Phillies abre hasta las 4:30 p. m. (entrada por Citizens Bank Way) con productos oficiales de postemporada disponibles para la compra de los fanáticos.

4:30 p. m. Echa un vistazo a todo el nuevo equipo de postemporada en el tráiler de mercancías de 40 pies en Citizens Bank Way, que también estará abierto durante la fiesta de postemporada de los Phillies.

5:00 p. m. Fiesta de postemporada de los Phillies en Citizens Bank Way (no se requiere boleto). Este evento para fanáticos, previo al juego, de dos horas y media de duración, presenta música de Go Go Gadjet y DJ HBK, una rueda de la fortuna gigante, salto en bungee, una estación de bateo móvil, y más actividades para el disfrute de todos.

Los fanáticos también pueden disfrutar de camiones de comida locales.

5:37 p. m. Las puertas abren.

7:40 p. m. Los fanáticos ya en sus asientos se preparan para las festividades en el campo. Como el primer lanzamiento ceremonial del campeón de la Liga Nacional de 1993, John Kruk, y el himno nacional interpretado por el trompetista Justin Nurin.

8:07 p. m. Comienza el juego Phillies vs. Diamondbacks.

El himno patriótico “God Bless America” será interpretado por trompetistas de la Fundación Doughboy, que apoya programas, proyectos y actividades que educan al público sobre la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial.

Otra información necesaria

Política de bolsos: Los visitantes tienen prohibido traer bolsos, incluidas mochilas, al estadio. Solo se permitirán carteras de mano (no más grandes de 5" x 7"), bolsas médicas, y bolsas de pañales. Las bolsas médicas, las bolsas de mano y las bolsas de pañales no pueden medir más de 16" x 16" x 8" y estarán sujetas a inspección al ingresar, de acuerdo con las normas de seguridad de las Grandes Ligas de Béisbol. Los invitados pueden desechar o devolver los artículos prohibidos a su vehículo o guardarlos en un casillero en el Citizens Bank Way (tarifa de $10).