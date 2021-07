Quiénes podrían recibir un promedio de $1,265 en reembolsos del IRS

Como parte del Plan de Rescate Estadounidense, el IRS comenzó a distribuir desde julio reembolsos a las personas que pagaron en exceso impuestos sobre sus beneficios de desempleo.

Y es que tras el decreto del Plan de Rescate Estadounidense, el paquete permitió la exclusión de impuestos sobre los primeros $10,200 en beneficios por desempleo, lo que le permitirá a las personas elegibles recibir un promedio de $1,265 en reembolsos.

Los depósitos directos comenzarán el miércoles 14 de julio y los cheques impresos se emitirán a partir del viernes 16 de julio, dijo el IRS.

"La mayoría de los contribuyentes no necesitan tomar ninguna medida y no es necesario llamar al IRS. Sin embargo, si, como resultado de la compensación por desempleo excluida, los contribuyentes ahora son elegibles para deducciones o créditos no reclamados en la declaración original, deben presentar el Formulario 1040-X en su enmienda de impuestos", señaló el IRS.

Además, el IRS comunicó que algunas personas podrán calificar para el tercer pago de estímulo tras estos ajustes, por lo que también recibirán este pago una vez sus reembolsos sean emitidos.

