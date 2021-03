Rascacielos apagarán las luces para proteger a las aves migratorias

Algunos de los edificios más altos de Filadelfia permanecerán a oscuras durante unos meses al año para evitar que las aves migratorias golpeen los edificios mientras se dirigen hacia el norte o el sur, según la temporada, dijeron el jueves funcionarios de la ciudad y ambientalistas.

Los edificios apagarán las luces desde la medianoche hasta las 6:00 a.m.todas las noches entre el uno de abril y el 31 de mayo, y el 15 de agosto y el 15 de noviembre para dar cabida a docenas de especies de aves migratorias.

Los edificios que ya se han adherido a la iniciativa Lights Out Philly son: BNY Mellon Center, Comcast Technology Center y Comcast Center, Jefferson Center, One South Broad, One Liberty Place, Two Liberty Place y 1515 Market Street.

"Una cosa tan simple como apagar las luces puede ayudar a miles de aves a navegar de manera segura en nuestro desafiante entorno urbano", dijo el director ejecutivo de la Academia de Ciencias Naturales, Scott Cooper. "Nos alientan todos los esfuerzos de nuestra comunidad para unirnos en esta iniciativa fundamental para salvar a tantas aves de daños innecesarios e incluso de la muerte".

Filadelfia es ahora una de las 34 ciudades estadounidenses que ya se han unido al esfuerzo nacional Lights Out, incluidas Nueva York, Boston, Chicago, Atlanta, Baltimore, Wilmington, Delaware y Washington, D.C.