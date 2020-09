Rastreo de contagios con nueva aplicación

La nueva aplicación de notificación de exposición al coronavirus de Pensilvania ya está disponible en las tiendas de aplicaciones.

El lanzamiento de COVID Alert PA es parte del esfuerzo del estado para romper más rápidamente las cadenas de transmisión, mediante el uso de la nueva tecnología para notificar a las personas que pueden haber estado expuestas.

El estado tiene un contrato de $1.9 millones, usando dólares de subvenciones federales, para implementar y mantener la aplicación con el desarrollador de software NearForm Ltd, una empresa con sede en Irlanda cuya aplicación ha sido descargada por más de una cuarta parte de los residentes de ese país.

La aplicación se basa en la tecnología de teléfonos inteligentes desarrollada por Apple y Google. Es similar a la aplicación lanzada en Virginia el mes pasado, cuando se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en utilizar una nueva tecnología para monitorear una pandemia. Un puñado de otros estados también han lanzado aplicaciones que utilizan la tecnología de Apple y Google.

COVID Alert PA y COVID Alert DE no rastrean la ubicación de los usuarios, dijo la Dra. Rachel Levine, Secretaria de Salud de Pensilvania. La aplicación usa Bluetooth para detectar otros usuarios de la aplicación cerca de usted. Si alguien que estaba cerca de usted informa que dio positivo, la aplicación enviará una notificación.

"Solo se necesita una cosa y, realmente, nunca salimos de casa sin él, que es nuestro teléfono. Nos va a ayudar a protegernos y proteger a los demás de este virus tan contagioso", dijo Levine.

Una vez que un usuario recibe una notificación, puede optar por enviar su número de teléfono al Departamento de Salud de su estado. El usuario recibirá una llamada telefónica y se le puede informar si necesita hacerse la prueba. Los usuarios también pueden optar por rastrear sus síntomas en la aplicación y buscar sitios de prueba.

"Si recibe una alerta de exposición, en realidad… no podremos decirle con quién entró en contacto que dio positivo. Es anónimo. Apple y Google fueron muy específicos en la creación de esta tecnología para garantizar que su privacidad sea protegida. No sabremos quién descargó la aplicación, quién recibió notificaciones y quién utilizó el registro de síntomas. No podemos rastrear esa información".

La aplicación funcionará con la aplicación del estado de Delaware, que se lanzó la semana pasada, y tiene 25,000 usuarios, dijo el gobernador John Carney en un comunicado. La aplicación de Pensilvania también será compatible con las de otros estados cuando se lancen en la plataforma NearForm, dijeron los funcionarios estatales. Si un usuario de COVID Alert PA viaja a Delaware, la aplicación funcionará allí, y viceversa para un usuario de Covid Alert DE, dijo el gobernador Tom Wolf.

Wolf dijo que espera que Nueva Jersey y Nueva York lancen sus versiones de la aplicación, que también estarán conectadas.

El uso estará limitado a personas mayores de 18 años.

Además de la notificación de exposición, la aplicación de Pensilvania tiene una función de datos que permite al usuario ver información actualizada sobre números de casos, hospitalizaciones y muertes por condado, así como una función que ayuda al usuario a controlar sus síntomas incluso si no han dado positivo.

Se basa en la tecnología inalámbrica Bluetooth para detectar cuando alguien que descargó la aplicación ha pasado tiempo cerca de otro usuario de la aplicación que luego da positivo por el virus.

Alguien que da positivo en la prueba en Pensilvania es notificado al Departamento de Salud o a una agencia del departamento de salud municipal y un investigador de casos se comunica. Ese investigador del caso le preguntará a la persona infectada si tiene la aplicación y si está dispuesta a usarla para notificar a los usuarios de teléfonos móviles que hayan estado en contacto cercano con ellos en los últimos 14 días, dijeron funcionarios estatales.

Si están dispuestos a usarlo, se les da un código de seis dígitos para ingresar y luego emitir una notificación, dijeron funcionarios estatales.

Una persona que reciba una notificación recibirá algo así como una alerta para verificar la aplicación, con instrucciones del Departamento de Salud sobre cómo protegerse a sí misma y a los demás, incluida información sobre cómo quedarse en casa, ponerse en cuarentena y buscar ayuda médica.

La identidad de la persona infectada está protegida de las personas que reciben una notificación y viceversa, dijeron.