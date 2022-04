Reabre museo de historia judía

El Weitzman National Museum of American Jewish History reabrirá el próximo mes, lo que devolverá la vida a la institución de Old City después de más de dos años, informó el Philadelphia Business Journal.

El museo, que está dedicado a explorar la experiencia judía estadounidense, abrirá sus puertas el 13 de mayo. Funcionará los viernes, sábados y domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Una vista previa para los miembros tendrá lugar del seis al ocho de mayo.

La entrada será gratuita en un futuro cercano, subsidiada por una subvención de desafío de $500,000 de The Jane and Daniel Och Family Foundation, informó PBJ.com.

La atracción cultural ha operado virtualmente desde marzo de 2020, cuando los funcionarios de Filadelfia implementaron por primera vez restricciones comerciales para mitigar la propagación de COVID-19 al comienzo de la pandemia.

Durante el cierre, mucho ha sucedido en el museo que ubica en el 101 S. Independence Mall E. En noviembre, cambió su nombre de National Museum of American Jewish History a Weitzman National Museum of American Jewish History, luego de una donación no revelada del estimado diseñador de calzado y filántropo Stuart Weitzman, ex alumno de la Wharton School de University of Pennsylvania.