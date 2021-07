Reanudan permisos para fumadores en casinos de AC

Durante un año, Gary Scromo de Staten Island, Nueva York, salía a pie de uno de los casinos de Atlantic City si quería fumar un puro, o simplemente se las arreglaba sin uno si hacía mal tiempo.

Pero el fin de semana pasado, una vez más pudo encenderlo dentro de los casinos cuando expiró una prohibición que inició a raíz del coronavirus en julio pasado.

"Entré y vi los ceniceros, y supe: se puede fumar de nuevo“, dijo.

De hecho, el permiso para fumar ha vuelto a los nueve casinos de Atlantic City. Pero no todos están contentos con eso, e incluso el gobernador del estado insinúa que podría ver con buenos ojos un proyecto de ley que lo prohibiría permanentemente dentro de las salas de juego. El demócrata Phil Murphy dijo la semana pasada: "Sería muy constructivo", aunque no llegó a decir que firmaría la legislación.

Los enemigos del humo en interiores están haciendo un gran esfuerzo para eliminar la llamada "laguna legal del casino", la única gran exención a la ley de Nueva Jersey que prohíbe fumar en la mayoría de los lugares cerrados, incluidos restaurantes y bares. La semana pasada, realizaron una manifestación en el Boardwalk para pedir a los líderes legislativos del estado y a Murphy que promulgaran una prohibición permanente de fumar en los casinos.

“En mis 20 años como comerciante, he visto a muchos de mis compañeros de trabajo experimentar serios problemas de salud debido a la exposición al humo de segunda mano”, dijo una comerciante de casino, Nicole Vitola, en el mitin.

Murphy levantó la prohibición, que era parte de una emergencia de salud que se dejó expirar a medida que el estado continúa vacunando a los residentes y el número de casos disminuye.

La situación es ahora la que era antes de la pandemia: los clientes de los casinos no pueden fumar en más del 20% del piso del casino, los letreros designan áreas donde se permite fumar y los casinos han invertido mucho en sistemas de filtración de aire.

Pero los opositores al tabaquismo dicen que esos sistemas no son la respuesta, y afirman que no existe un nivel saludable de humo de segunda mano.

Varios ejecutivos de casinos se negaron a comentar sobre la reanudación de fumar en sus propiedades esta semana.

A principios de este año, la Asociación de Casinos de Nueva Jersey, el grupo comercial que representa a los casinos de Atlantic City, dijo que una prohibición permanente haría un gran daño a la industria.

"Prohibir fumar de forma permanente tendría implicaciones financieras a largo plazo para la industria y la región", dijo el grupo en un comunicado. "Dejar de fumar por completo colocaría a los casinos de Atlantic City en una desventaja competitiva con respecto a otros casinos cercanos que permiten fumar".

Tal prohibición daría lugar a menos clientes, menos trabajos en casinos y menores ingresos fiscales, dijo.

Scromo, el fumador de Staten Island, dijo que el arreglo actual es viable.

“Hay un área determinada donde está permitido, y eso es todo”, dijo Scromo. “La gente no tiene que sentarse allí si no le gusta. Disfruto fumar en el casino cuando juego, pero normalmente estoy en las máquinas tragamonedas. Puedo ver dónde en una mesa, el crupier tiene que quedarse allí, así que no fumo en las mesas".

Shay Trowery de Filadelfia es un fumador que recientemente comenzó a visitar los casinos de Atlantic City. Pero se opone a permitir que vuelva a fumar en este momento.

"Siento que el COVID todavía existe", dijo, y agregó que es imposible saber si una persona tiene COVID-19 y podría estar propagándolo a través de partículas de humo en el aire.

Baaqir Muta'ali de Atlantic City también fuma, pero él también cree que es una mala idea dejar que se reanude en los casinos.

“El humo de segunda mano es malo; todos lo sabemos”, dijo. "Incluso antes de la pandemia, sentía que fumar dentro de los casinos era malo".