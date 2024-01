Estos son los recién nacidos del 2024 en el Hospital de la Universidad de Pensilvania

Con la llegada del Año Nuevo llegan los bebés nacidos en el proceso del cambio de 2023 al 2024.

Aquí podrás ver algunos de los nacidos en las instalaciones médicas de Penn Medicine en Pensilvania.

El primero en llegar al mundo fue Matías a las 12:03 a.m. del primero de enero 2024 en el Hospital of the University of Pennsylvania en Filadelfia.

Según la portavoz de comunicaciones de la institución, Alex Gardner, las enfermeras del hospital en Filadelfia lo arreglaron bien para que en la foto apareciera con una camiseta que celebra el Año Nuevo.

El centro médico compartió las imágenes de los bebitos para alegrarle el día a todos y bien que sí porque avistarlos es adorable.

En esta imagen están Leonardo, Emma y Matías nacidos en primero de enero 2024 en el Hospital de Pensilvania.

¡Feliz Año!