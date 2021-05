Reclamo de justicia: familiares de hispana asesinada celebrarán su vida

Colectas, repartición de comida, conciertos y más. Todo eso es lo que alista una comunidad en Wilmington, Delaware para sufragar los gastos fúnebres de la madre hispana asesinada mientras laboraba en un Metro by Tmobile.

La convocatoria se pautó para el sábado 22 de mayo 2021.

“Ahora ella no está. Ya no está ahí y yo no sé qué voy a hacer, porque ella era toda mi alegría. Tengo a mis hijas y mis nietos, pero ella ocupaba un espacio tan grande que no sé cómo lo voy a llenar”, destacó visiblemente compungida la madre de la víctima, Celia Basilio.

Y ante el apoyo comunitario para asistir en la causa de Leslie Lizet Basilio, de 28 y a quien le sobreviven dos hijos de 11 y seis años, comentó que estaba “asombrada porque no imaginé la magnitud de personas que la querían, que la están siguiendo y me siento agradecida de esa forma, porque creo que críe una buena hija”.

El festejo es para celebrar la vida de la víctima, según sus allegados. “Decía: ‘yo quiero que cuando me entierren esté sonando la banda”, reveló una de las hermanas de la víctima, Daysabeth Julián-Basilio. “Muchas personas sabían que podían contar con ella y es muy bonito ver que están regresando el favor”.

En cuento al paradero del sospechoso de ultimar a la mexicana mientras laboraba y robarle las pertenencias para huir en su camioneta, la progenitora destacó que “así como le hizo a mi hija, le puede hacer a otra persona lo más justo y lógico es que lo agarraren, que no quede libre”.

Familiares y amigos de Leslie Basilio, asesinada mientras trabajaba en una tienda de celulares, la recordaron con una vigilia en la casa de su madre.