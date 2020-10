Reclamo por mascarilla le cuesta la propina

Una mesera de un restaurante en Ardmore, Pensilvania fue penalizada por uno de sus clientes, quien no quiso dejarle propina, porque ella le requirió que se pusiera la mascarilla.

Todo esto como parte del protocolo de seguridad para evitar contagios por coronavirus.

El hecho tuvo lugar en John Henry's Pub, que desde la entrada hasta la salida cuenta con carteles que le recuerdan a los clientes la utilización del cubre bocas.

"Es A, la regla del gobernador y también mi regla”, dijo la propietaria Kathy Carney.

La trabajadora, identificada como Jamie Ledwith, le recordó al comensal que tenía que usar una máscara mientras no estuviera sentado.

“Cuando dije: '¿Puedes ponerte la máscara si estás caminando por la barra?’, me dijo: 'Bueno, sabes que no es gran cosa, de todos modos me voy a sentar'”, dijo Ledwith.

Más tarde, Ledwith notó el recibo del cliente. En lugar de dejar una propina para la cuenta de $23.50, simplemente escribió "Máscara".

"No se trata de la propina de $5 que habría sido el 20 por ciento", dijo Carney. "Se trata de la falta de respeto. Se trata de que trabajemos duro y es como una bofetada en la cara".

Ledwith también estuvo de acuerdo en que no se trataba del dinero sino del mensaje que se envió.

“Quisiera poder decirte cuán poco me importa el dinero", dijo. “Yo solo, ya sabes, ahora mismo, es difícil para nosotros. No quiero decirte qué hacer. Realmente no quiero decirle a ningún otro adulto qué hacer. Pero ya sabes, tengo que cumplir con sus reglas".

Una imagen del recibo rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Desde entonces, Ledwith ha recibido apoyo y dinero.

"Alguien deslizó dinero en esta tarjeta debajo de la puerta, y es increíble", dijo Ledwith. "Sus hijos firmaron la tarjeta".

Ledwith dijo que no está enojada por lo sucedido y que no guarda rencor.

“A veces la gente tiene días malos”, dijo. “Así que tal vez tuvo un mal día. El punto más importante de todo es ser amable con cualquier persona con la que te cruces".