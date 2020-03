Reclusos de NJ serán liberados durante epidemia de COVID-19

La Corte Suprema de Nueva Jersey ordenó que algunos reclusos de la cárcel del condado sean liberados, en un esfuerzo por detener la propagación del nuevo coronavirus.

El presidente del Tribunal Supremo, Stuart Rabner, firmó una orden el domingo por la noche que permite que los presos que cumplen alguna condena en las cárceles del condado sean liberados esta semana. Los fiscales pueden presentar objeciones a la liberación de presos específicos y hacer que un juez celebre una audiencia.

Desde el inicio del brote, estas son algunas de las cosas que han ocurrido en Nueva Jersey:

Presos liberados

La orden del juez Rabner de liberar a los reclusos se produjo después de que la oficina del defensor público del estado presentara una solicitud a la corte suprema del estado, argumentando que mantener prisioneros detenidos representaba una amenaza para la salud pública. Las autoridades de Hudson County dijeron el domingo que dos reclusos habían dado positivo por el coronavirus, lo que provocó un cierre parcial de las instalaciones.

La orden de la Corte Suprema permite a los presos que cumplen condenas de menos de un año en las cárceles del condado por condenas de tribunales municipales o como parte de sentencias de prueba que se liberarán esta semana. Reanudarán sus sentencias cuando concluya la crisis de salud, dijo el fiscal general del estado, Gurbir Grewal.

Los fiscales pueden presentar objeciones a la liberación de presos específicos, y aquellos que sean liberados deberán cumplir con cualquier restricción como parte de su libertad condicional. La orden no se aplica a los presos que cumplen en la prisión estatal por delitos más graves.

"No me agrada liberar o suspender temporalmente las sentencias de cárcel del condado, pero esta es la crisis de salud pública más significativa que hemos enfrentado en la historia de nuestro estado, y nos está obligando a tomar medidas que no consideraríamos durante los tiempos normales”, dijo Grewal.

Los reclusos que ya hayan dado positivo por COVID-19 no serán liberados hasta que se apruebe un plan de aislamiento o una cuarentena obligatoria.

Más pruebas significa más casos

El lunes, en Nueva Jersey, se abrieron más instalaciones de pruebas móviles, ya que el gobernador Phil Murphy anunció más de 900 casos adicionales en el estado. Esto elevó el número total a casi 3,000. Murphy dijo que siete personas más han muerto, elevando el total en el estado a 27.

Cinco de las víctimas eran hombres y dos mujeres, dijo la Comisionada de Salud, Judy Persichilli. Tenían entre 57 y 91 años, se añadió. Dos tenían condiciones de salud preexistentes.

El primer centro móvil del estado abrió sus puertas el viernes en Bergen Community College, en Paramus, y desde entonces ha alcanzado su capacidad rápidamente cada día. Nuevos centros de pruebas iniciaron operaciones el lunes en el PNC Bank Arts Center en Holmdel, Hudson Regional Hospital en Secaucus y en Kean University, en Union.

En su primer día, el Holmdel también tuvo que dejar de aceptar visitantes poco después de su apertura.

La ubicación de Hudson está realizando pruebas con cita previa solo para personas que presentan síntomas, llamando al 201-388-1097.

Hospitales emergentes aprobados

Murphy dijo que recibió el lunes el apoyo del presidente Donald Trump para trabajar con los administradores regionales de FEMA para identificar cuatro sitios para hospitales emergentes, similar a lo que está ocurriendo en otros estados. No reveló las posibles ubicaciones.

Murphy también ordenó la suspensión de todas las cirugías electivas, así como los procedimientos médicos y dentales invasivos después de las 5:00 p.m. del viernes.

Escasez de ventilador

Persichilli dijo que el estado ha solicitado ventiladores del gobierno federal para compensar la escasez. Ella dijo que idealmente debería haber un ventilador para cada cama de cuidados críticos y que el estado tiene alrededor de 2,000 camas de cuidados críticos pero solo alrededor de 1,700 ventiladores.

Se espera que el número de camas aumente con la adición de camas en lugares como hoteles.