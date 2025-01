Recomendaciones para inmigrantes que buscan protección en iglesias ante operativos

Organizaciones religiosas y comunidades de inmigrantes están en alerta por el aumento de operativos de inmigración en todo el país, que actualmente siembran la incertidumbre en las personas que permanecen en Estados Unidos sin un estatus migratorio y buscan refugio.

Las comunidades religiosas, como las iglesias, por años han servido como lugares donde las personas pueden buscar refugio, pero con la entrada del gobierno de Trump y su firma en nuevas órdenes ejecutivas, se le dió vía libre a los operativos de inmigración para abordar también lugares santuarios.

Esto sería un cambio significativo respecto a cómo ICE abordaba anteriormente, previo a la entrada del nuevo gobierno de Trump, los espacios santuario, es decir, lugares como iglesias y escuelas donde personas sin documentos y los solicitantes de asilo podían buscar refugio sin temor a ser deportados.

Datos oficiales de ICE indicaron que se realizaron 956 arrestos en diferentes ciudades en un solo día. Uno de ellos fue realizado a las afueras de una iglesia en el estado de Georgia; lo que generó gran incertidumbre entre feligreses de toda la nación.

"Estas situaciones nos perjudican a las personas cristianas, ya que por el temor a ser deportados, las personas evitan asistir a una Iglesia", dijo Ali, una feligresa que asiste a una iglesia cristiana en la ciudad de Filadelfia.

En cuanto al arresto realizado en Georgia, el abogado Luis Hernández, experto en inmigración, opinó que "puede ser una causa de fuerza mayor, puede ser que la persona no cumplió con alguna orden de inmigracion o asistir a alguna cita. Puede ser que la persona haya tenido una orden previa de deportacion, y ICE decidio ejecutarla en ese momento".

Recomendaciones

ICE no ha revelado información detallada sobre esa detención, pero el abogado experto recomendó que en caso de que personas pasen por una situación similar, y que por ejemplo posean un monitor de rastreo, tengan en cuenta no cometer errores, incluso los que crean más mínimos. Tales como:

Traspasar el perímetro de desplazamiento permitido

Cometer alguna infracción

Otros delitos menores

O simplemente faltar a una cita

Si cometes alguno de estos, podrías acelerar las acciones por parte de los equipos de inmigración.

¿Qué hacer ante un operativo o redada?

Mantén la calma

No mientas

Di tu nombre al ser preguntado

No presentes documentos falsos

Entre otros

Por otro lados, algunos líderes de iglesias locales en Pensilvania podrían ver este tipo de operativos como beneficiosos, y reaccionan ante la probabilidad de que agentes de inmigración puedan ejecutar detenciones en sus recintos.

"Aunque no estemos de acuerdo, entiendo que van a beneficiar en alguna manera, no el 100%, porque nadie quiere tener personas con récord criminal, con situación migratoria o no, dentro de la iglesia o en cualquier lugar donde los demás no se sientan seguros", compartió Lizmar Encarnación, pastora de La Iglesia en La Calle USA en Filadelfia.