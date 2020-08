Recompensa por pistas de quienes habrían dañado mural de oficial caído

Un mural dedicado a un sargento del Departamento de Policía de Filadelfia asesinado fue vandalizado el domingo.

El mural del sargento Robert Wilson, que ubica cerca de la intersección de 60th Street y Baltimore Avenue, en el oeste de Filadelfia, fue objeto de actos de vandalismo con las siglas "ACAB" y "FTP", así como con el símbolo de anarquía "círculo-A".

La desfiguración provocó una reacción inmediata y airada de la Policía.

La comisionada de Policía de Filadelfia, Danielle Outlaw, tuiteó al vándalo: "No ganaste ningún punto extra. No eres valiente. No eres un revolucionario. Ciertamente no eres un héroe".

“Me entristece y me enoja que los vándalos desfiguraran el mural de uno de nuestros queridos héroes, el sargento Robert Wilson III. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia Wilson en este triste día”, dijo John McNesby, presidente del sindicato Nº 5 de la Logia Nº 5 de la Orden Fraternal de Policía de Filadelfia. "Wilson sirvió a nuestra gran ciudad con pasión y compasión y sus amigos y colegas del departamento de policía de Filadelfia lo extrañan profundamente".

El sindicato de policías anunció más tarde el domingo una recompensa de $10,000 por información que conduzca a un arresto en el caso.

Wilson, un padre de 30 años, fue asesinado el 5 de marzo de 2015 cuando dos hombres intentaron robar una tienda GameStop del norte de Filadelfia.

Wilson estaba dentro de la tienda comprándole un regalo a su hijo cuando entraron dos ladrones armados y anunciaron un atraco.

El oficial se involucró en un tiroteo con los dos hombres armados, desviando los disparos del personal de la tienda y los clientes. Wilson fue alcanzado seis veces por disparos y luego murió a causa de sus heridas.

Los dos hombres armados, Carlton Hipps y Ramone Williams, fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional más 50 a 100 años.

Esta no es la primera vez que se desfigura el mural de Wilson. Un incidente similar ocurrió el año pasado.

La FOP dijo que le dijeron que los equipos de la ciudad saldrían a limpiar el último acto de vandalismo el lunes por la mañana.

Mural Arts Philadelphia también dijo que los equipos estaban trabajando con el vandalismo y agregaron: "Condenamos enérgicamente la desfiguración del arte público".